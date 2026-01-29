અમેરિકાની ધમકી બાદ મિત્ર તુર્કી ઈરાનના બચાવમાં આગળ આવ્યું

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પર હુમલો કરવાની ધમકી આપી છે. દરમિયાન, ઈરાનના મિત્ર અને નાટો સભ્ય તુર્કીએ ઈરાનની પાછળ રેલી કાઢી છે. રાષ્ટ્રપતિ એર્દોગન સક્રિય થઈ ગયા છે, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાકચી શુક્રવારે તુર્કીની મુલાકાતે આવવાના છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ ઈરાનમાં તાજેતરના વિકાસ અને અમેરિકા સાથેના તણાવ અંગે તુર્કીના વિદેશ પ્રધાન હકાન ફિદાન સાથે ચર્ચા કરશે. બુધવારે, ટ્રમ્પે ઈરાનને વાટાઘાટોના ટેબલ પર આવવા અને પરમાણુ શસ્ત્રો પર સોદો કરવા હાકલ કરી, ધમકી આપી કે આગામી યુએસ હુમલો વધુ ખરાબ હશે. ટ્રમ્પે મધ્ય પૂર્વમાં એક યુદ્ધ જહાજ મોકલ્યું છે અને તેહરાનને સરકાર વિરોધી વિરોધીઓને મારવા અથવા તેનો પરમાણુ કાર્યક્રમ ફરી શરૂ કરવા સામે ચેતવણી આપી છે.
તુર્કી તરફી અખબાર હુરિયત અનુસાર, તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિ રેસેપ તૈયપ એર્દોગને તેમના અમેરિકન સમકક્ષ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ઈરાન પર ત્રિપક્ષીય શિખર સંમેલન યોજવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. અખબારના જણાવ્યા અનુસાર, એર્દોગને 27 જાન્યુઆરીએ ટ્રમ્પ સાથે ફોન પર વાતચીત દરમિયાન આ પગલું ભર્યું હતું. તુર્કીના નેતાએ કદાચ વીડિયો લિંક દ્વારા અમેરિકા, ઈરાન અને તુર્કીને સામેલ કરીને શિખર સંમેલન બોલાવ્યું હતું. તુર્કી ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને ઓછો કરવાની આશા રાખે છે.
તેહરાન, જેણે આ મહિને મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો પર ક્રૂરતાપૂર્વક કાર્યવાહી કરી, હજારો લોકોને મારી નાખ્યા અથવા ધરપકડ કરી, તેણે અમેરિકા, ઈઝરાયલ અને તેમને ટેકો આપનારાઓ સામે બદલો લેવાની ધમકી આપી છે. ઈરાની અધિકારીઓએ ઈરાનના દુશ્મનો, ઈઝરાયલ અને અમેરિકાને 1979ની ક્રાંતિ પછીની સૌથી મોટી અશાંતિ માટે દોષી ઠેરવ્યા છે.
ઈરાનની સરહદે આવેલા તુર્કીએ જણાવ્યું છે કે તે તેના પડોશી દેશમાં કોઈપણ વિદેશી હસ્તક્ષેપનો વિરોધ કરે છે અને વોશિંગ્ટનને ઈરાન સાથેના તેના મુદ્દાઓને એક પછી એક ઉકેલવા વિનંતી કરી છે. તેણે બંને પક્ષો સુધી પહોંચ્યું છે, ચેતવણી આપી છે કે ઈરાનમાં અસ્થિરતા આ ક્ષેત્ર સંભાળી શકે તે કરતાં વધુ ગંભીર બનશે. સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ફિદાન અરાકચીને કહેશે કે તુર્કી ઈરાનમાં વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે, અને ઈરાનની સુરક્ષા, શાંતિ અને સ્થિરતા અંકારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
જો ઈરાન પર અમેરિકાનો હુમલો થાય તો…
તુર્કીએ પણ સંભવિત અમેરિકાના હુમલા પહેલા રણનીતિ બનાવી છે. જો અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરે તો તુર્કી સરહદ સુરક્ષા મજબૂત બનાવવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ગુરુવારે એએફપીને જણાવ્યું હતું કે જો અમેરિકા પડોશી દેશ ઈરાન પર હુમલો કરે તો તુર્કી તેની સરહદ પર કટોકટી યોજના પર વિચાર કરી રહ્યું છે. નામ ન આપવાની શરતે બોલતા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “જો અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરે અને સરકાર પડી ભાંગે, તો તુર્કી સરહદ સુરક્ષા મજબૂત કરવા માટે વધુ પગલાં લેવાની યોજના ધરાવે છે.”