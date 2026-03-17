સલમાનના પિતા સલીમ ખાનના સ્વાસ્થ્ય અંગે અપડેટ, જાણો કેવી છે હાલત

બોલીવુડના દિગ્ગજ લેખક અને અભિનેતા સલીમ ખાનના સ્વાસ્થ્ય અંગે સારા સમાચાર છે. તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે નવીનતમ અપડેટ્સ સામે આવી છે.

સલમાન ખાનના પિતા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. મગજમાં નજીવા રક્તસ્ત્રાવ થયા બાદ તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી. આ દરમિયાન ઘણી જાણીતી હસ્તીઓએ તેમની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. હવે, તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે એક નવી અપડેટ સામે આવી છે.

હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, લગભગ એક મહિનાની હોસ્પિટલમાં સારવાર બાદ બોલીવુડના દિગ્ગજ લેખક અને અભિનેતા સલીમ ખાનને ટૂંક સમયમાં રજા આપવામાં આવી શકે છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે સલીમની તબિયતમાં સતત સુધારો થઈ રહ્યો છે.

તેઓ લગભગ એક મહિના સુધી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા

અહેવાલો અનુસાર, સલીમ ખાનને 17 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ મગજમાં નાના રક્તસ્ત્રાવ થયા બાદ મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરોએ તેમની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું અને સારવાર શરૂ કરી અને જરૂરી તબીબી પરીક્ષણો કર્યા.

ડોક્ટરોએ તેમના મગજના ચેતા સ્વાસ્થ્યનું વધુ સારી રીતે મૂલ્યાંકન કરવા માટે ડિજિટલ સબટ્રેક્શન એન્જીયોગ્રાફી (DSA) નામની પ્રક્રિયા પણ કરી. સદનસીબે, તેમને મોટી સર્જરીની જરૂર નહોતી.

સ્વાસ્થ્ય હવે પહેલા કરતાં ઘણું સારું છે

પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, સલીમ ખાનની તબિયત હવે પહેલા કરતાં ઘણી સારી છે. તેમના પુત્ર અરબાઝ ખાને પણ જણાવ્યું હતું કે તેમના પિતા સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી શકે છે.

ચાહકો અને ઉદ્યોગે પ્રાર્થના કરી. સલીમ ખાનના ખરાબ સ્વાસ્થ્યના સમાચાર પછી ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને ચાહકો ખૂબ ચિંતિત હતા. ઘણા સ્ટાર્સે તેમના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી. હવે, તેમની તબિયતમાં સુધારો થવાના સમાચારથી દરેકને રાહત મળી છે.

