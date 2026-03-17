જોવા જેવી છે વિજય અને રશ્મિકાની હલ્દી સેરેમની

રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવેરાકોંડાએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમના હલ્દી સમારંભ, સંગીત અને હોળી ઉજવણીના ફોટા શેર કર્યા છે. આ ફોટા જોઈને ચાહકો ખૂબ જ ખુશ છે.
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવેરાકોંડાએ 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં એક ખાનગી સમારંભમાં લગ્ન કર્યા. તેમણે તેલુગુ અને કોડવા (કુર્ગ) પરંપરાઓ અનુસાર સાત પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી. લગ્ન પછી તેમણે 4 માર્ચ, 2026 ના રોજ હૈદરાબાદમાં એક ભવ્ય રિસેપ્શનનું આયોજન કર્યું. આજે રશ્મિકા અને વિજયે તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર તેમના સંગીત, હળદર અને હોળી ઉજવણીના ફોટા શેર કર્યા.
રશ્મિકા અને વિજય બંનેએ આ ફોટા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. રશ્મિકા અને વિજયના આ ફોટા તેમના હલ્દી, સંગીત અને હોળીના સેલિબ્રેશનના છે. આ ફોટામાં, રશ્મિકા અને વિજય બંને હસતા જોવા મળી રહ્યા છે.
એક ફોટોમાં રશ્મિકા અને વિજય બંને ઢોલના તાલ પર નાચતા જોવા મળે છે. ફોટામાં દરેક વ્યક્તિ ખૂબ જ ખુશ દેખાય છે. આસપાસ ઉભેલા દરેક વ્યક્તિ વિજય અને રશ્મિકાના ડાન્સનો આનંદ માણી રહ્યા છે.
આ ફોટામાં, રશ્મિકાએ આછા લીલા રંગનો ડ્રેસ અને સોનાના ઘરેણાં પહેર્યા છે. રશ્મિકાના ચહેરા પરનું મીઠી સ્મિત ચોક્કસ કોઈનું પણ દિલ જીતી લેશે. વિજય સફેદ કુર્તામાં ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. તેણે કાળા ગોગલ્સથી પોતાનો લુક વધુ સુંદર બનાવ્યો છે.