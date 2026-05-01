ભારતી સિંહ અને શેખર સુમનને હાઈકોર્ટથી રાહત, FIR રદ

ભારતી સિંહ અને શેખર સુમન પર 2010 માં ‘કોમેડી સર્કસ કા જાદુ’શોમાં વાંધાજનક ટિપ્પણી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે હવે આ કેસમાં પોતાનો ચુકાદો સંભળાવી દીધો છે.

બોમ્બે હાઈકોર્ટે બુધવારે હાસ્ય કલાકાર ભારતી સિંહ અને અભિનેતા શેખર સુમન સામે કોમેડી શો દરમિયાન ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાવવાના આરોપમાં દાખલ કરાયેલી FIR રદ કરી હતી. કોર્ટે બંનેને રાહત આપતા કહ્યું હતું કે હાસ્ય પ્રદર્શનને ગંભીર ભાષણો જેવા જ ધોરણો સામે માપવા જોઈએ નહીં.

કયા કેસમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી?

2010 માં કોમેડી સર્કસ કા જાદુ શો પર કથિત રીતે વાંધાજનક ટિપ્પણી કરવા બદલ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. હાસ્ય કલાકાર અને અભિનેતા ઉપરાંત સોની અને એક પટકથા લેખકનું પણ આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું હતું. રઝા એકેડેમીના પ્રતિનિધિની ફરિયાદના આધારે FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદીએ દાવો કર્યો હતો કે સિંહે શોમાં કુરાનની એક શ્લોકની મજાક ઉડાવી હતી, જે ઇસ્લામ માટે અપમાનજનક માનવામાં આવતી હતી. ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ, સુમને પણ સિંહ પછી શ્લોકનું પુનરાવર્તન કર્યું હતું.

બચાવ પક્ષના વકીલની દલીલ

હાસ્ય કલાકાર અને અભિનેતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નીતિન પ્રધાને કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે બંને સામેની પોલીસ તપાસ સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણી છે, કારણ કે તેઓ ફક્ત ન્યાયાધીશ અને અભિનેતા તરીકેની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા.

ન્યાયાધીશનું નિવેદન

જસ્ટિસ અમિત બોરકરની સિંગલ બેન્ચે FIR રદ કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આવા કાર્યક્રમોમાં કલાકારો અને ન્યાયાધીશો લોકોને હસાવવા માટે હોય છે. તેઓ કોઈપણ ધાર્મિક જૂથ વિરુદ્ધ નિવેદનો આપતા વક્તાઓની સ્થિતિમાં નથી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે બંનેની ભૂમિકા એટલી દૂરની હતી કે તેમને ફરિયાદી દ્વારા કથિત ગુનાઓના દાયરામાં લાવી શકાય નહીં.

 

