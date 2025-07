કાન ખોલીને સાંભળો, PM મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે કોઈ વાતચીત થઈ નહોતી : જયશંકર

વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે બુધવારે કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા અને કહ્યું કે કેટલાક લોકો ઇતિહાસથી ડરે છે. તેમણે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી સ્થગિત કરાયેલ સિંધુ જળ સંધિ અંગે આ મજાક ઉડાવી. ઓપરેશન સિંદૂર અંગે વિપક્ષ ઘણી વખત સરકાર પર આરોપ લગાવી રહ્યું છે કે ટ્રમ્પે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરાર કરાવ્યો છે, જોકે ભારત સરકાર આ આરોપોને નકારી રહી છે.

Watch: Speaking at the Rajya Sabha, EAM S. Jaishankar says, “…The Indus Waters Treaty was signed in the spirit of goodwill and friendship. Since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. What we have had is terrorism. We have had attacks on our citizens. We have had… pic.twitter.com/w26pmVkYad

— IANS (@ians_india) July 30, 2025