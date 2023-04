IPL 2023 : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે જીતનું ખાતું ખોલ્યું, દિલ્હીને 6 વિકેટે હરાવ્યું

પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે આઈપીએલ 2023માં જીતનું ખાતું ખોલ્યું છે. મુંબઈએ IPLની 16મી મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC v MI) ને 6 વિકેટથી હરાવીને વર્તમાન સિઝનમાં તેમની પ્રથમ જીત નોંધાવી હતી. રોહિત શર્માની કપ્તાનીમાં મુંબઈની 3 મેચમાં આ પ્રથમ જીત છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સને સતત ચોથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ડેવિડ વોર્નરની કપ્તાનીવાળી દિલ્હીની ટીમ જોરદાર જીત માટે તલપાપડ છે. છેલ્લા બોલે જીત મેળવનાર મુંબઈની ટીમે 6 વિકેટે મેચ જીતી લીધી હતી.

દિલ્હી કેપિટલ્સે આપેલા 173 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમે 4 વિકેટના નુકસાને જીત મેળવી લીધી હતી. મુંબઈ તરફથી કેપ્ટન રોહિત શર્માએ સૌથી વધુ 65 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 45 બોલમાં 6 ફોર અને 4 સિક્સર ફટકારી હતી. ઈશાન કિશન 31 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો જ્યારે તિલક વર્માએ 29 બોલમાં 41 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. સૂર્યકુમાર યાદવ પહેલા જ બોલ પર આઉટ થઈને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. ટિમ ડેવિડે અણનમ 13 અને કેમેરોન ગ્રીને અણનમ 17 રન બનાવ્યા હતા. મુંબઈ તરફથી મુકેશ કુમારે 2 વિકેટ લીધી હતી.

An epic game to record @mipaltan ‘s first win of the season 🔥🔥

Another result on the final ball of the game 🙌

દિલ્હી કેપિટલ્સે 19.4 ઓવરમાં 172 રન બનાવ્યા

અગાઉ, અક્ષર પટેલ અને કેપ્ટન ડેવિડ વોર્નરે વિપરીત શૈલીમાં ફટકારેલી અડધી સદી છતાં દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમ 172 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. અક્ષરે 25 બોલમાં પાંચ છગ્ગા અને ચાર ચોગ્ગાની મદદથી 54 રન બનાવવા ઉપરાંત ડેવિડ વોર્નર (47 બોલમાં છ ચોગ્ગા સાથે 51 રન) સાથે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 67 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી, પરંતુ તેમ છતાં ટીમ પેવેલિયન પરત ફરી હતી. 19.4 ઓવર. ગઈ. આ બે સિવાય દિલ્હીનો કોઈ બેટ્સમેન 30 રનના આંકડાને પણ સ્પર્શી શક્યો નહોતો.

Captain @ImRo45 set the tone of the chase with a classy fifty and he becomes our 🔝 performer from the second innings of the #DCvMI clash in the #TATAIPL 👌

A look at his batting summary 🔽 pic.twitter.com/xvGMMtNr6d

— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2023