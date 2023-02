40 દિવસ પછી પોતાના પગ પર ઊભો થયો ઋષભ પંત

ભારતીય ટીમનો વિકેટ કીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંત 30 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ કાર અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. તે પછી, લગભગ 1 મહિનો હોસ્પિટલમાં વિતાવ્યા પછી, તે હવે તેના ઘરે પહોંચી ગયો છે, જ્યાંથી તે સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોને તેની રિકવરી વિશે અપડેટ કરતો રહે છે. હવે ઋષભે 10 ફેબ્રુઆરીની સાંજે એક ટ્વિટ કર્યું, જેમાં તેણે એક ફોટો પણ પોસ્ટ કર્યો છે. આ ફોટામાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે તેણે હવે થોડું ચાલવાનું શરૂ કર્યું છે.

One step forward

One step stronger

One step better pic.twitter.com/uMiIfd7ap5

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) February 10, 2023