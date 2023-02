IND vs AUS: બીજા દિવસે પણ ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે નાગપુર ટેસ્ટના બીજા દિવસે પણ ટીમ ઈન્ડિયાનો દબદબો જારી રહ્યો હતો. બીજા દિવસની રમતના અંતે ભારતનો સ્કોર 321/7 છે. ભારત પાસે 144 રનની લીડ છે જ્યારે ત્રણ વિકેટ બાકી છે. આ સિવાય બે સેટ બેટ્સમેન ક્રિઝ પર છે. રવિન્દ્ર જાડેજા 66 અને અક્ષર પટેલ 52 રન બનાવીને રમી રહ્યા છે. મેચમાં ત્રણ દિવસની રમત બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં ટીમ ઈન્ડિયા ત્રીજા દિવસે પણ વધુમાં વધુ રન બનાવીને મેચમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવા ઈચ્છશે.

મેચના બીજા દિવસે શું થયું?

ભારતે 77/1ના સ્કોરથી સારી શરૂઆત કરી હતી. રોહિત અને અશ્વિને બીજી વિકેટ માટે 42 રન જોડ્યા હતા. આ પછી અશ્વિન 23 રન બનાવીને મર્ફીનો બીજો શિકાર બન્યો હતો. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા પૂજારાએ ખરાબ શોટ પર મર્ફીને વિકેટ અપાવી હતી. તે માત્ર સાત રન જ બનાવી શક્યો હતો. લંચ બાદ પ્રથમ બોલ પર કોહલીએ લેગ સ્ટમ્પની બહારના બોલ પર મર્ફીને વિકેટ પણ આપી હતી. તેણે 12 રન બનાવ્યા અને ખરાબ નસીબના કારણે આઉટ થયો. ટેસ્ટ મેચના પ્રથમ દાવમાં સૂર્યકુમાર આઠ રન બનાવી શક્યો હતો અને લિયોનના હાથે ક્લીન બોલ્ડ થયો હતો. આ પછી કેપ્ટન રોહિતે જાડેજા સાથે મળીને ભારતીય ઇનિંગ્સને સંભાળી હતી.

