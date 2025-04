રિચા ચઢ્ઢાએ રાહુલ ગાંધી પર સાધ્યું નિશાન, જાણો શું છે મામલો?

બોલીવુડ અભિનેત્રી રિચા ચઢ્ઢા પોતાની ફિલ્મો ઉપરાંત ખુલ્લેઆમ પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરવા માટે પણ જાણીતી છે. હવે ફરી એકવાર અભિનેત્રીએ એક બાબતે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે તેલંગાણામાં 400 એકર વન જમીનના વિનાશ અંગે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી અને તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીની ટીકા કરી છે.

અભિનેત્રીએ સોશિયલ મીડિયા એક્સ એકાઉન્ટ પર આ બાબતને લગતો એક વીડિયો ફરીથી શેર કર્યો અને રાહુલ ગાંધીનો ઉલ્લેખ કરતા લખ્યું, “રાહુલ ગાંધી, બહુ થઈ ગયું પ્રેમ. પ્રકૃતિ પ્રત્યે પણ થોડો પ્રેમ બતાવો.” રિચા ચઢ્ઢાએ પોતાની પોસ્ટમાં તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

Hey @RahulGandhi .

Too much mohabbat.

Have some mohabbat for nature also. @TelanganaCMO https://t.co/SKuFscR412

— RichaChadha (@RichaChadha) April 2, 2025