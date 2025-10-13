રિટેલ મોંઘવારી દર આઠ વર્ષના ઘટી નીચલા સ્તરેઃ 1.54 ટકાએ

નવી દિલ્હીઃ સપ્ટેમ્બરમાં મોંઘવારીનો દર 1.54 ટકા પર આવી ગયો છે, જે છેલ્લાં આઠ વર્ષમાં સૌથી ઓછો છે. ઓગસ્ટમાં તે 2.07 ટકાના બે મહિનાના ઉચ્ચ સ્તરથી ઘટ્યો હતો. આ વર્ષ 2025માં બીજી વાર છે જ્યારે વપરાશકર્તા ભાવવધારો બે ટકાથી નીચે રહ્યો છે. જાન્યુઆરીથી ઓગસ્ટ સુધી આખા વર્ષ દરમિયાન મોંઘવારી ધીમી પડી છે, ખાસ કરીને ખોરાક અને ઇંધણની કિંમતોમાં ઘટાડાને કારણે. ઓગસ્ટમાં તે 1.61 ટકા સુધી ઘટી ગઈ હતી. તાજેતરના GST દર સુધારાને કારણે આવતા થોડા મહિનામાં કિંમતો નિયંત્રણમાં રહેવાની અપેક્ષા છે. GST ઘટાડાની અસર ઓછામાં ઓછી 14 ટકા મોંઘવારીના બાસ્કેટ પર પડશે.
મહિનો વર્ષ મોંઘવારી દર
ઓગસ્ટ, 2024 3.70 %
સપ્ટેમ્બર, 2024 5.50 %
ઑક્ટોબર, 2024 6.20 %
નવેમ્બર, 2024 5.50 %
ડિસેમ્બર, 2024 5.20 %
જાન્યુઆરી, 2025 4.30 %
ફેબ્રુઆરી, 2025 3.60 %
માર્ચ, 2025 3.30 %
એપ્રિલ, 2025 3.20 %
મે, 2025 2.80 %
જૂન, 2025 2.10 %
જુલાઈ, 2025 1.60 %
ઓગસ્ટ, 2025 2.10 %
સપ્ટેમ્બર, 2025 1.50 %
RBIનો અભિગમ
આ મહિનાની શરૂઆતમાં RBI એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે મોંઘવારીનો અંદાજ 3.1 ટકાથી ઘટાડીને 2.6 ટકા કર્યો છે. RBIના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે GST દરોમાં ઘટાડો અને ખોરાકની કિંમતો નરમ રહેવાને કારણે મોંઘવારી ઓગસ્ટમાં અંદાજિત સ્તર કરતાં ઓછી રહેશે.
દરઘટાડા પર ધ્યાન
મોંઘવારી RBI ના ચાર ટકાના મધ્યમ ગાળાના લક્ષ્યાંક કરતાં ઘણી ઓછી છે. તેથી વિશ્લેષકો માને છે કે નીતિ નિર્માતા હવે વૃદ્ધિને ટેકો આપવાને પ્રાથમિકતા આપશે. અર્થશાસ્ત્રીઓએ ડિસેમ્બરમાં વધુ 25 બેઝિસ પોઈન્ટના દર ઘટાડાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આ વર્ષના આરંભથી RBI કુલ 100 બેઝિસ પોઈન્ટના વ્યાજદરમાં ઘટાડો કરી ચૂકી છે.