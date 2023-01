પ્રજાસત્તાક દિવસ: ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તહ અલ-સીસી દિલ્હી પહોંચ્યા

ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તહ અલ-સીસી મંગળવારે સાંજે દિલ્હી પહોંચી ગયા છે. એરપોર્ટ પર તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તહ અલ-સીસી 74માં ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપશે. તેમની મુલાકાત દરમિયાન તેઓ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર સાથે પણ મુલાકાત કરશે.

Egyptian President Abdel Fattah El –Sisi arrives in Delhi. He will attend the #RepublicDayParade as the Chief Guest.

During his visit, he will also meet President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and EAM Dr S Jaishankar. pic.twitter.com/C57hz0Jxls

— ANI (@ANI) January 24, 2023