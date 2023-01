શુભમન ગિલે રચ્યો ઈતિહાસ, બાબરના વર્લ્ડ રેકોર્ડની બરાબરી કરી

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી ત્રણ વનડે શ્રેણીમાં ભારતીય ઓપનર બેટ્સમેન શુભમન ગિલ શાનદાર ફોર્મમાં જોવા મળ્યો હતો. ત્રણ મેચોની શ્રેણીમાં તેના બેટમાંથી એક બેવડી અને એક સદી નીકળી છે. ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાના મામલે શુભમન ગીલે તમામ ભારતીય ખેલાડીઓને પાછળ છોડી દીધા છે. આ સાથે જ તેણે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર પાકિસ્તાની કેપ્ટન બાબર આઝમના વર્લ્ડ રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે.

