IND vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડને 90 રને હરાવ્યું, કિવીને 3-0થી હરાવીને ભારત વનડેમાં નંબર-1 બન્યું

ઈન્દોરમાં રમાયેલી ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડની ત્રીજી મેચમાં ભારતીય ટીમે 90 રને જીત મેળવી હતી. કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ મેચના હીરો બન્યા હતા. બંનેએ સદી ફટકારીને પ્રથમ વિકેટ માટે બેવડી સદીની ભાગીદારી કરી હતી, જેના કારણે કિવી બેટ્સમેનોને વાપસી કરવાની કોઈ તક મળી ન હતી. આ જીત સાથે ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને વનડે શ્રેણીમાં 3-0થી ક્લીન સ્વીપ કરી લીધું છે. આ સાથે ભારત ICC ODI રેન્કિંગમાં પણ પ્રથમ સ્થાને આવી ગયું છે.

