રિલાયન્સ-ગૂગલ વચ્ચે AI ક્રાંતિને વેગ આપવા માટે ભાગીદારી

મુંબઈ: જિયો યુઝર્સને 35,100 રૂપિયા પ્રતિ યુઝરની કિંમતવાળા 18 મહિનાનું ગૂગલ AI પ્રો નિઃશુલ્ક મળશે. રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ ભારતમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને AI હાર્ડવેર એક્સેલરેટર્સની વધુ સારી સુવિધા પૂરી પાડવા માટે ગૂગલ ક્લાઉડ માટે વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર બન્યું છે. રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ ભારતીય ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં એજન્ટિક AIને આગળ વધારવા માટે જેમિની એન્ટરપ્રાઇઝની સ્વીકૃતિને વેગ આપશે.રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ લિમિટેડ થકી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) અને ગૂગલે આજે ભારતભરમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની સ્વીકૃતિને વેગ આપવા માટે એક વિસ્તૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની જાહેરાત કરી છે. જે રિલાયન્સના ‘AI ફોર ઓલ’ વિઝન સાથે સુસંગત રહીને ગ્રાહકો, એન્ટરપ્રાઇઝિસ અને ડેવલપર્સને સશક્ત બનાવશે.
આ સહયોગ રિલાયન્સના અજોડ સ્કેલ, કનેક્ટિવિટી અને ઇકોસિસ્ટમની પહોંચને ગૂગલની વિશ્વ-કક્ષાની AI ટેક્નોલોજીની સાથે રજૂ કરી રહ્યું છે. આ તમામ પહેલો થકી એકસાથે AIની પહોંચને વ્યાપક બનાવવા અને ભારતના AI સંચાલિત ભવિષ્ય માટે ડિજિટલ પાયાને મજબૂત બનાવવાનું લક્ષ્ય છે.
- જિયો યુઝર્સ માટે ગૂગલ AI પ્રો
ગૂગલ રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ સાથેની ભાગીદારીમાં ગૂગલના AI પ્રો પ્લાનને તેના જેમિનીની નવીનતમ આવૃત્તિ સાથે એલિજિબલ જિયો યુઝર્સ માટે 18 મહિના માટે વિના મૂલ્યે શરૂ કરશે. આ ઓફરમાં જેમિની એપમાં ગૂગલના સૌથી સક્ષમ જેમિની 2.5 પ્રો મોડેલની વધુ વિસ્તૃત એક્સેસ, તેમના અદ્યતન નેનો બનાના અને VO 3.1 મોડેલ્સ સાથે આકર્ષક ઇમેજિસ અને વીડિયોઝ જનરેટ કરવા માટેની હાયર લિમિટ્સ, અભ્યાસ અને સંશોધન માટે નોટબૂક એલએમની વિસ્તૃત એક્સેસ, ટુ ટીબી ક્લાઉડ સ્ટોરેજ અને બીજું ઘણું બધું સામેલ છે. આ 18 મહિનાની ઓફરની કિંમત 35,100 રૂપિયા છે.
એલિજિબલ જિયો યુઝર્સ MYJio એપ દ્વારા આ ઓફરને સરળતાથી એક્ટિવેટ કરી શકશે. ભારતના યુવાનોને સશક્ત બનાવવાના જિયોના સંકલ્પને પ્રતિબિંબિત કરતા આ રોલઆઉટની શરૂઆત 18થી 28 વર્ષની વયના અનલિમિટેડ 5G પ્લાન ધરાવતા યુઝર્સ માટે અર્લી એક્સેસ સાથે થશે અને શક્ય તેટલા ઓછા સમયમાં રાષ્ટ્રવ્યાપી દરેક જિયો ગ્રાહકને આવરી લેવા માટે ઝડપથી વિસ્તૃત બનાવવામાં આવશે.
આ ભાગીદારી ભારતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક અને ભાષાકીય વૈવિધ્યને અનુરૂપ Jio યુઝર્સ માટે AI સંચાલિત વધુ આનંદદાયક સ્થાનિક અનુભવો લાવવા માટે પણ સંશોધન કરશે.
- ગૂગલના AI હાર્ડવેર એક્સેલરેટર્સ સાથે AI ઇનોવેશનને વેગ આપવો
મલ્ટી-ગીગાવોટ, સ્વચ્છ ઊર્જા-સંચાલિત, અત્યાધુનિક સાર્વભૌમ કમ્પ્યુટ ક્ષમતાઓ તૈયાર કરવાની તેના વિઝનને અનુરૂપ રિલાયન્સ તેના અદ્યતન AI હાર્ડવેર એક્સેલરેટર્સ, ટેન્સર પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ (TPU)ની પહોંચને વિસ્તારવા માટે ગૂગલ ક્લાઉડ સાથે ભાગીદારીની જાહેરાત કરી રહ્યું છે. આનાથી વધુ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ મોટા, વધુ જટિલ AI મોડેલોને તૈયાર કરવા અને ઉપયોગમાં લેવા તેમજ વધુ માંગ ધરાવતાં પ્રોજેક્ટ્સને પાર પાડવામાં અને વ્યાપક ભારતીય AI ઇકોસિસ્ટમમાં AIની સ્વીકૃતિને વેગ આપવા માટેની તકનિકી ક્ષમતા પૂરી પાડવા સક્ષમ બનશે.
તે ભારતના રાષ્ટ્રીય AI બેકબોનને પણ મજબૂત બનાવશે, જે ભારતને વૈશ્વિક AI પાવરહાઉસ બનાવવાની માનનીય વડાપ્રધાન દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા વિઝનને બળ પૂરું પાડે છે.
- ભારતીય ઉદ્યોગજગત સુધી જેમિની એન્ટરપ્રાઇઝ પહોંચાડવું
આ વિસ્તૃત સહયોગ રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સને ગુગલ ક્લાઉડ માટે વ્યૂહાત્મક ગો-ટુ-માર્કેટ પાર્ટનર તરીકે પણ સ્થાપિત કરે છે, જે ભારતીય સંસ્થાઓમાં જેમિની એન્ટરપ્રાઇઝને સ્વીકારવા પ્રેરિત કરે છે.
જેમિની એન્ટરપ્રાઇઝ એ ઉદ્યોગો માટે એક નેક્સ્ટ જનરેશન, યુનિફાઈડ એજન્ટિક AI પ્લેટફોર્મ છે જે દરેક કર્મચારી માટે, દરેક વર્કફ્લો માટે ગૂગલ AIની શ્રેષ્ઠ પ્રસ્તુતિને આણે છે. તે ટીમ્સને AI એજન્ટ્સ શોધવા, રચવા, વહેંચવા અને ચલાવવા માટે સશક્ત બનાવે છે – અને આ બધું એક સુરક્ષિત વાતાવરણમાં.
રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ જેમિની એન્ટરપ્રાઇઝમાં તેના પોતાના પ્રિ-બિલ્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ AI એજન્ટ્સને વિકસાવવાની સાથે તેની પ્રસ્તુતિ પણ કરશે, જે વપરાશકર્તા માટે ગૂગલ-બિલ્ટ અને ત્રાહિત-પક્ષના એજન્ટ્સ એ બંનેની ઉપલબ્ધ પસંદગીનો વિસ્તાર કરશે.
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ચેરમેન મુકેશ ડી. અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે, “રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉદ્દેશ 1.45 અબજ ભારતીયો માટે ઈન્ટેલિજન્સ સેવાઓને સુલભ બનાવવાનો છે. ગૂગલ જેવા વ્યૂહાત્મક અને લાંબા ગાળાના ભાગીદારો સાથે અમારા સહયોગ દ્વારા, અમે ભારતને ફક્ત AI-એનેબલ્ડ જ નહીં પરંતુ AI-એમ્પાવર્ડ બનાવવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવીએ છીએ – જેમાં દરેક નાગરિક અને એન્ટરપ્રાઇઝ કાંઈક સર્જન કરવા, નવીનતા લાવવા અને વિકસવા માટે ઈન્ટેલિજન્ટ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે.”
ગૂગલ અને આલ્ફાબેટના CEO સુંદર પિચાઈએ જણાવ્યું હતું કે, “ભારતના ડિજિટલ ભવિષ્યને આગળ ધપાવવાના ગૂગલના લક્ષ્યાંકમાં રિલાયન્સ ઘણા લાંબા સમયથી ભાગીદાર છે – સાથે મળીને અમે લાખો લોકોની સસ્તા ઇન્ટરનેટ સુધી પહોંચ વિસ્તારી છે અને સ્માર્ટફોન ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે. હવે, અમે આ સહયોગને AI યુગમાં લાવી રહ્યા છીએ. આજની આ જાહેરાતથી ગૂગલના અત્યાધુનિક AI ટૂલ્સ ગ્રાહકો, ઉદ્યોગો અને ભારતના વાઈબ્રન્ટ ડેવલપર સમુદાયના હાથમાં આવશે. આ ભાગીદારી સમગ્ર ભારતમાં AI સુધીની પહોંચને વિસ્તૃત કરવામાં ખૂબ મદદ કરશે તે બાબતે હું અત્યંત ઉત્સાહિત છું.”