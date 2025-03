કેનેડાના PMએ કહ્યું- અમેરિકા સાથે જૂના સંબંધો ખતમ, ટેરિફ કાયદાઓ સામે લડતા રહીશું

કેનેડા: વડાપ્રધાન માર્ક કાર્નેએ ગુરુવારે કહ્યું કે, અમેરિકા-કેનેડાના જૂના સંબંધો હવે પૂરા થઈ ગયા છે. ટ્રમ્પ દ્વારા વિદેશી કારો પર 25% ટેરિફ લાદવાના વિવાદ બાદ કેનેડિયન PMએ આ વાત કહી હતી. માઈક કાર્નીએ કહ્યું કે આપણે આગામી થોડા અઠવાડિયા, મહિનાઓ અને વર્ષોમાં આપણી અર્થવ્યવસ્થા અંગે બોલ્ડ નિર્ણયો લેવા પડશે. આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે કેનેડા દરેક ક્ષેત્રમાં સફળ થાય. હાલની પરિસ્થિતિ જોતાં, એ વાત ચોક્કસ છે કે આપણે હવે અમેરિકા પર વિશ્વાસ કરી શકતા નથી.

Our response is to fight, to protect, and to build. pic.twitter.com/xKDe9b1Gjx

