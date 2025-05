પાકિસ્તાનને સમર્થન આપતા તુર્કીને ભારતનો કડક સંદેશ

ભારતના વિદેશ મંત્રીએ તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાનના કાર્યકારી વિદેશ મંત્રી સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. વિદેશ મંત્રાલય (MEA) ના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે વાતચીત દરમિયાન, વિદેશ મંત્રીએ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાની કડક નિંદા કરવા બદલ અફઘાન મંત્રીનો આભાર માન્યો હતો.

વાતચીત દરમિયાન, વિદેશ મંત્રીએ એ હકીકતને પણ સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢી હતી કે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે કોઈ મતભેદ છે. તેમણે કહ્યું કે કેટલાક ખોટા અને બનાવટી અહેવાલો દ્વારા બંને દેશો વચ્ચે મૂંઝવણ ફેલાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેને ભારત સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢે છે.

