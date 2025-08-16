મુંબઈમાં ભારે વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ, BMC અને પોલીસે એડવાઈઝરી જારી કરી

શનિવાર સવારથી મુંબઈમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે શહેરના ઘણા ભાગોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. આ દરમિયાન હવામાન વિભાગે શનિવારે ભારે વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ જારી કર્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવાર અને રવિવારે મુંબઈમાં ભારે વરસાદ પડશે. વરસાદનો આ દોર 19 ઓગસ્ટ સુધી ચાલુ રહેશે. મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન અનુક્રમે 28°C અને 23°C ની આસપાસ રહેશે.
નવીનતમ માહિતી અનુસાર, ભારે વરસાદને કારણે શહેરના ઘણા ભાગોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ગાંધી માર્કેટ, કિંગ્સ સર્કલ, અંધેરી સબવે, કુર્લા અને ચેમ્બુર, મિલન સબવે વિસ્તાર અને SCLR બ્રિજ પર પાણી ભરાઈ ગયા હોવાના અહેવાલ છે.
પોલીસ અને BMC એ એડવાઈઝરી જારી કરી છે
મુંબઈ પોલીસે તેના X હેન્ડલ પર ટ્વિટ કર્યું છે કે મુંબઈમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને દૃશ્યતામાં ઘટાડો થયો છે. મુંબઈવાસીઓને બિનજરૂરી મુસાફરી ન કરવાની અને બહાર નીકળતી વખતે સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. પોલીસને હાઈ એલર્ટ પર રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે અને મુંબઈ પોલીસ સતર્ક છે અને મુંબઈવાસીઓને મદદ કરવા માટે તૈયાર છે. કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં 100/112/103 ડાયલ કરો. તે જ સમયે, BMC એ લોકોને અપીલ કરી છે કે જો જરૂરી ન હોય તો ઘરની બહાર ન નીકળે.
IMD એ માછીમારોને 19 ઓગસ્ટ સુધી દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપી છે. નાગરિકોને પણ તોફાની હવામાનને કારણે બહાર નીકળતી વખતે સાવધાની રાખવા અને દરિયા કિનારાની મુલાકાત લેવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગે મુંબઈના પડોશી જિલ્લા થાણે, પાલઘર અને રાયગઢમાં આગામી ચાર દિવસ માટે ભારે વરસાદ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે. 16 ઓગસ્ટ, શનિવાર માટે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાયગઢમાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે 20 ઓગસ્ટ સુધી મહારાષ્ટ્રમાં વરસાદી ગતિવિધિઓમાં વ્યાપક વધારો થવાની ચેતવણી જારી કરી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોંકણ અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રને અડીને આવેલા ઘાટ વિસ્તારોમાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ અને કેટલાક સ્થળોએ અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતા છે. વીજળી અને ગાજવીજ સાથે 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી પણ શક્યતા છે.