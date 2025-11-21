દેશમાં 44 દિવસોમાં રેકોર્ડ 46 લાખ લગ્ન, રૂ. 6.5 લાખ કરોડનો ખર્ચ

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં હાલ લગ્ન સીઝન અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે પહેલી નવેમ્બરથી 14 ડિસેમ્બર વચ્ચે કુલ 46 લાખ લગ્ન થવાનો અંદાજ છે. આ નાના સમયગાળામાં થનારા આ લગ્નોથી દેશભરમાં લગભગ 6.5 લાખ કરોડ રૂપિયાના વ્યવહાર થવાની અપેક્ષા છે, એમ કોન્ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડર્સે (CAIT) જણાવ્યું છે. લગ્ન ઉદ્યોગમાં આવનાર આ રકમ હોટેલ્સ, બેન્ક્વેટ હોલ્સ, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ, ડેકોરેશન ટીમ અને ફૂડ કેટરિંગ સેવાઓ જેવા સેક્શનમાં જબરદસ્ત ચહલપહલ લાવી રહી છે.
વેન્યુઝ પર બેક-ટુ-બેક ઇવેન્ટ્સ
હોટેલ્સ અને બેન્ક્વેટ હોલ્સની વાત કરીએ તો લગભગ બધાં મોટાં લોકેશન્સ આખી સીઝન માટે સંપૂર્ણપણે બુક છે. ઘણી જગ્યાઓ પર તો સતત અનેક દિવસ સુધી બેક-ટુ-બેક ફંક્શન રાખવામાં આવી રહ્યાં છે. દરેક જગ્યાએ લગ્નનો જશ્ન, બેન્ડ-બાજા, બારાત અને ભવ્ય સજાવટનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. આ વખતે ડેકોરેશન પરનો ખર્ચ સૌથી વધુ વધ્યો છે. લગ્ન કરનારા પરિવારો ખાસ થીમ ડેકોર, લાઇટિંગ અને ફૂલોથી સજાવટ પર પહેલા કરતાં અનેક ગણી વધુ ખર્ચ કરી રહ્યા છે.
દિલ્હીમાં રૂ. 1.8 લાખ કરોડનો લગ્ન ખર્ચ
દિલ્હીમાં 1.8 લાખ કરોડ રૂપિયાની લગ્ન ખરીદી અને વેડિંગ ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે. એટલે કે દેશના કુલ લગ્ન ખર્ચનો લગભગ 30 ટકા હિસ્સો માત્ર દિલ્હી આપશે. અહીંના પરિવારો ડેકોરેશન પછી સૌથી વધુ ખર્ચ ભોજન પર કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને એગઝોટિક ફ્રૂટ્સ અને પ્રીમિયમ વેજિટેબલ્સની ભારે માગ છે. હેલ્ધી ફૂડ અને સ્પેશિયલ મેન્યુ હવે દરેક લગ્નની પ્રથમ પસંદગી બની રહ્યાં છે.
રેકોર્ડ વેચાણની આશા
લગ્નનું આ વિશાળ બજાર માત્ર હોટેલ્સ કે ઇવેન્ટ કંપનીઓ પૂરતું સીમિત નથી. કપડાંની દુકાનોથી લઈ જ્વેલરી શોરૂમ સુધી ગ્રાહકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. બેન્ડ-બાજાની ટીમથી લઈને મીઠાઈની દુકાનો સુધી દરેક જગ્યાએ રેકોર્ડ વેચાણની અપેક્ષા છે, કારણ કે એટલી મોટી સંખ્યામાં થનારાં લગ્ન લગભગ દરેક ઉદ્યોગને મોટો લાભ આપી રહ્યા છે.