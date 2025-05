IPL 2025 : લખનૌ સામે બેંગ્લોરની રોયલ જીત, ટોપ-2 માં પહોંચ્યું

IPL 2025 ની છેલ્લી લીગ મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 6 વિકેટથી હરાવીને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ-2 માં સ્થાન મેળવ્યું. આ મેચમાં ટોસ જીત્યા બાદ, RCB એ પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ મેચમાં ટિમ ડેવિડ અને જોશ હેઝલવુડ રમી રહ્યા ન હતા. લખનૌની ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવા આવી. પંતની અણનમ 118 રનની ઇનિંગ્સના આધારે લખનૌએ આરસીબીને 228 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. જવાબમાં RCB એ જીતેશ શર્માની અણનમ 85 રનની ઇનિંગ્સના આધારે 19મી ઓવરમાં કુલ સ્કોરનો પીછો કર્યો.

