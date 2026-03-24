રેપર બાદશાહે ગુપ્ત રીતે બીજી વાર કઈ અભિનેત્રી સાથે લગ્ન કર્યા?

ગાયક અને રેપર બાદશાહ ઘણીવાર પોતાના ગીતો માટે સમાચારમાં રહે છે. તે હવે પોતાના લગ્નને લઈને સમાચારમાં છે. બાદશાહે પંજાબી અભિનેત્રી ઈશા રિખી સાથે ગુપ્ત રીતે લગ્ન કર્યા છે. આ બાદશાહના બીજા લગ્ન છે. છ વર્ષ પહેલા બાદશાહે પહેલી પત્નીથી છૂટાછેડા લીધા હતાં.
લગ્ન સાદગીપૂર્ણ રીતે થયા
બાદશાહ અને ઈશા રિખીના દુલ્હન અને દુલ્હા અવતારના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ગાયકે હજુ સુધી આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ લગ્નના ફોટા અને વીડિયો પૂનમ રિખી નામના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શેર કરવામાં આવ્યા છે, જે હવે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરે છે.
આ ફોટામાં બાદશાહ ઓલિવ ગ્રીન કુર્તા અને ચૂડીદાર પાયજામામાં જોવા મળે છે, જ્યારે ઈશા લાલ સૂટ અને લગ્નના આઉટફિટમાં સજ્જ છે. ફોટા દર્શાવે છે કે આ કપલે પરિવાર અને નજીકના મિત્રોની હાજરીમાં એક સાદા સમારંભમાં લગ્નની વિધિ કરી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા ફોટામાં, એકમાં કપલ તેમના પરિવારો સાથે પોઝ આપતા દેખાય છે. બીજામાં બંને હસતાં હસતાં સાથે ઉભેલા દેખાય છે. જ્યારે કે એક તસવીરમાં તેઓ મંડપની સામે બેઠેલા દેખાય છે. કેટલાક વીડિયોમાં, બાદશાહ અને ઈશા એકબીજાને માળા પહેરાવતી વખતે મસ્તી કરી ગળે લગાવતા જોવા મળે છે. પૃષ્ઠભૂમિમાં પુજારીનો મંત્ર ગાવાનો અવાજ સંભળાય છે. બીજા વીડિયોમાં કપલ મંડપમાં અગ્નિની સામે બેઠેલા દેખાય છે.
બાદશાહ અને ઈશાના લગ્નના દિવસોના ફોટા જ નહીં, પરંતુ પછીના નવપરિણીત યુગલ તરીકેના ફોટા પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. બંનેના રોમેન્ટિક ફોટા પૂનમ રિખીના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પણ શેર કરવામાં આવ્યા છે.
કોણ છે ઈશા રિખી?
બાદશાહ સંગીત જગતમાં એક મોટું નામ છે તો તેની દુલ્હન, ઈશા રિખી, એક પ્રખ્યાત અભિનેત્રી અને મોડેલ છે. 9 સપ્ટેમ્બર, 1993 ના રોજ ચંદીગઢમાં જન્મેલી ઈશાએ પંજાબ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી. તેણીએ 12મા ધોરણમાં મોડેલિંગ શરૂ કર્યું. ત્યારબાદ તેણીએ પંજાબી ફિલ્મોમાં પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. ઈશા રિખી પંજાબી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં એક જાણીતું નામ છે. તેણીએ સિપ્પી ગિલ સાથે પંજાબી ફિલ્મ “જટ્ટ બોય્ઝ પુટ જટ્ટન દે” (2013) થી ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ઈશા પંજાબી અભિનેતા અમરિન્દર ગિલ સાથે “હેપ્પી ગો લકી” (2014) માં પણ જોવા મળી હતી. તેણી ઘણી અન્ય લોકપ્રિય પંજાબી ફિલ્મોમાં પણ જોવા મળી છે.
2020 માં જાસ્મીન મસીહથી છૂટાછેડા
આ બાદશાહના બીજા લગ્ન છે. તેમના એક વાર છૂટાછેડા થઈ ચૂક્યા છે. અગાઉ, બાદશાહ, જેને આદિત્ય પ્રતીક સિંહ સિસોદિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેના લગ્ન જાસ્મીન મસીહ સાથે થયા હતા. તેઓએ 2012 માં લગ્ન કર્યા. જોકે, માત્ર પાંચ વર્ષ પછી, તેઓ 2017 માં અલગ થયા અને ત્યારબાદ 2020 માં છૂટાછેડા લીધા. બાદશાહને પહેલી પત્નીથી જેસેમી મસીહ સિંહ નામની પુત્રી પણ છે.