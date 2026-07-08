પશ્ચિમ બંગાળમાં બળાત્કાર-હત્યાનો આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર

પશ્ચિમ બંગાળના બરુઈપુરમાં 11 વર્ષની બાળકી પર થયેલા ગેંગરેપ અને હત્યાના કેસમાં પોલીસે ત્રણ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે. ગઈકાલે રાત્રે પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં મુખ્ય શંકાસ્પદોમાંથી એકનું મોત થયું હતું. આ ઘટનાને લઈને લોકોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે.
પશ્ચિમ બંગાળના બરુઈપુરમાં 11 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર બળાત્કાર અને હત્યાના કેસમાં પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ગઈકાલે રાત્રે પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં આ કેસનો મુખ્ય શંકાસ્પદ વ્યક્તિ ઠાર મરાયો હતો. પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ ટીમ આરોપીને ઘટના સંબંધિત પુરાવા શોધવા માટે બરુઈપુરના એક નિર્જન વિસ્તારમાં લઈ ગઈ હતી. આ દરમિયાન, આરોપીએ પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પોલીસકર્મીઓ પર હુમલો કર્યો. આ પછી, પોલીસે તેને એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર માર્યો.
આ ભયાનક ઘટનાથી સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે અને વિસ્તારમાં તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે. આ કેસના મુખ્ય આરોપીઓમાંથી એક ગઈકાલે રાત્રે પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો હતો. રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ વહીવટીતંત્ર આ કેસમાં કડક કાર્યવાહી કરવાનું ચાલુ રાખી રહ્યું છે.
પોલીસે આ કેસમાં કઈ માહિતી આપી હતી?
પ્રભાસ મંડલની બરુઈપુર બળાત્કાર-હત્યા કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તે મુખ્ય આરોપીઓમાંનો એક હતો.
પોલીસ તેને રાત્રે લગભગ 12:45 વાગ્યે ગુનાના દ્રશ્યોના મનોરંજન માટે દક્ષિણ 24 પરગણાના સૂર્યપુર વિસ્તારમાં લઈ ગઈ હતી.
પોલીસનો દાવો છે કે આ સમય દરમિયાન પ્રભાસ મંડલે એક પોલીસકર્મીની સર્વિસ પિસ્તોલ છીનવી લીધી હતી.
ત્યારબાદ તેણે પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પોલીસ ટીમ પર એક રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બદલો લેવાની કાર્યવાહી સ્વ-બચાવમાં કરવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રભાસ મંડલ ગોળીથી ઘાયલ થયો હતો.
તેને તાત્કાલિક બરુઈપુર સબ-ડિવિઝનલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
પોલીસે એમ પણ કહ્યું કે પૂછપરછ દરમિયાન પ્રભાસ મંડલ તપાસમાં સહકાર આપી રહ્યો ન હતો.
મહુઆ મોઇત્રાએ આપી પ્રતિક્રિયા
આ કેસના મુખ્ય આરોપી પ્રભાસ મંડલના પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં મૃત્યુ બાદ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું હતું કે, “બરુઇપુર બળાત્કાર-હત્યાનો આરોપી પ્રભાસ મંડલ એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો. પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસમાં શું ચાલી રહ્યું છે? બંગાળીઓ, ઉત્તર પ્રદેશ 2.0 માં આપનું સ્વાગત છે. આ ભાજપ સરકાર નથી. આ જંગલ રાજ છે.” મહુઆએ પોતાની પોસ્ટ દ્વારા એન્કાઉન્ટર પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
પોલીસ કાર્યવાહીમાં અત્યાર સુધી શું થયું છે?
પોલીસે આ કેસમાં ઝડપથી કાર્યવાહી કરી અને શરૂઆતમાં ત્રણ આરોપીઓ, આનંદ સરદાર, પ્રભાસ મંડલ અને દિવાકર સરદારની ધરપકડ કરી. ગઈકાલે રાત્રે, તપાસ ટીમ એક આરોપીને ઘટના સંબંધિત પુરાવા મેળવવા માટે બરુઈપુરના એકાંત વિસ્તારમાં લઈ ગઈ. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીએ પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પોલીસકર્મીઓ પર હુમલો કર્યો. સ્વબચાવમાં પોલીસે ચલાવેલી ગોળીથી તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો અને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવતા તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.