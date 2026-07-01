રામ મંદિર ચઢાવા ચોરી કેસ: કુંભ દરમિયાન સૌથી મોટી ચોરી

લખનૌ: અયોધ્યાના રામ મંદિરના ચઢાવા (દાન) ચોરી કેસમાં દરરોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મંદિરમાંથી સૌથી વધુ ચોરી ક્યારે થઈ અને સૌથી વધુ રકમ કોણે તથા કેવી રીતે ચોરી. આ સમગ્ર કાવતરામાં ટિન્નુ યાદવ અને જિજા-સાળાની જોડીએ સૌથી વધુ નાણાં ચોર્યા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ તપાસ મુજબ મહાકુંભ દરમિયાન રામ મંદિરમાં સૌથી વધુ ચોરી થઈ હતી. ધરપકડ કરાયેલા આઠ આરોપીઓમાંથી કેટલાક પહેલાં નાની-મોટી ચોરી કરતા હતા, પરંતુ કુંભ દરમિયાન મંદિરના ચઢાવા અને દાનમાં ભારે વધારો થતાં તેમણે તેનો લાભ ઉઠાવી કરોડો રૂપિયાની ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.
જિજા-સાળાની જોડીએ સૌથી વધુ રકમ ચોરી
પોલીસના દાવા મુજબ તમામ આઠ આરોપીઓએ મળીને સમગ્ર કાવતરું રચ્યું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે લવકુશ મિશ્રા અને અનુકલ્પ મિશ્રા નામની જિજા-સાળાની જોડીએ સૌથી વધુ રકમની ચોરી કરી હતી. ચોરીના પૈસાથી સૌથી વધુ મિલકતો પણ આ બંનેએ ખરીદી હતી. અત્યાર સુધીની તપાસમાં તેમની સાથે જોડાયેલી અડધા ડઝનથી વધુ મિલકતોની માહિતી પોલીસને મળી છે.
આવકવેરા વિભાગ અને EDની મદદ લેશે પોલીસ
આરોપીઓના નાણાકીય વ્યવહારો અને મિલકતોની વિગતવાર તપાસ માટે અયોધ્યા પોલીસ આવકવેરા વિભાગની મદદ લઈ રહી છે. તપાસ દરમિયાન SBIના કેટલાક કર્મચારીઓની ભૂમિકા પણ શંકાના ઘેરામાં આવી છે. પોલીસ હવે EDને પણ પત્ર લખશે જેથી મની ટ્રેલ અને નાણાકીય લેવડદેવડની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ થઈ શકે. પોલીસના જણાવ્યાનુસાર સૌથી વધુ રોકડ અવિનાશ શુક્લા પાસેથી મળી આવી છે.
જેલમાં આરોપીઓની બે કલાક પૂછપરછ
કોર્ટની મંજૂરી બાદ પોલીસે મંગળવારે જેલમાં બંધ આરોપીઓની લગભગ બે કલાક પૂછપરછ કરી હતી. સૌથી લાંબી પૂછપરછ અવિનાશ મિશ્રાની થઈ. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ કરોડો રૂપિયાની ચોરીની કબૂલાત કરી અને સમગ્ર ઘટનાક્રમ વિશે માહિતી આપી. આ દરમિયાન ટ્રસ્ટી અનિલ મિશ્રાનું નામ ફરી સામે આવ્યું. દાનની રકમની ગણતરીની પ્રક્રિયામાં તેમની મહત્વની ભૂમિકા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.