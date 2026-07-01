મુંબઇમાં ધોધમાર વરસાદ, વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટનામાં બાળકોના મોત

મુંબઈના અનેક વિસ્તારોમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 100 મીમીથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે. અંધેરી સબવે સહિત અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ટ્રાફિક ખોરવાઈ ગયો હતો, જ્યારે હાર્બર લાઇન પર ઓવરહેડ વાયર તૂટવાથી લોકલ ટ્રેન સેવાઓ પણ પ્રભાવિત થઈ હતી.

(Photo: IANS)

બુધવારે સવારે 8 વાગ્યા સુધી છેલ્લા 24 કલાકમાં મુંબઈના ઘણા વિસ્તારોમાં 100 મીમીથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. ભારે વરસાદને કારણે અંધેરી સબવે સહિત ઘણા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે ટ્રાફિક પ્રભાવિત થયો હતો. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, વહીવટીતંત્રે ઘણી જગ્યાએ ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરવો પડ્યો હતો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, અંધેરી સબવે અને શહેરના કેટલાક અન્ય નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાને કારણે વાહનોની અવરજવર પ્રભાવિત થઈ હતી. પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટે, ટ્રાફિકને વૈકલ્પિક માર્ગો પર વાળવામાં આવ્યો હતો.

લોકલ ટ્રેનો કેમ મોડી પડી?

વરસાદ છતાં, બેસ્ટ બસ સેવાઓ સામાન્ય રીતે ચાલી રહી હતી. જોકે, મધ્ય રેલ્વે અને પશ્ચિમ રેલ્વે પર ઉપનગરીય લોકલ ટ્રેન સેવાઓ થોડી મોડી ચાલી હતી, જેના કારણે મુસાફરોને અગવડતા પડી હતી.

સૌથી વધુ વરસાદ ક્યાં પડ્યો?

BMCના ઓટોમેટિક રેઈન ગેજના ડેટા અનુસાર, પૂર્વીય ઉપનગર માનખુર્દમાં સૌથી વધુ 170.4 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો.ભાયખલામાં 162.52 મીમી, મુંબઈ સેન્ટ્રલમાં 142.43 મીમી અને વડાલામાં 127 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો. પશ્ચિમી ઉપનગરોમાં, બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC) માં 132.4 મીમી અને બોરીવલીમાં 126 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો. દિંડોશી ફાયર સ્ટેશનના રેઈન ગેજમાં 123 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો.

વૃક્ષો ધરાશાયીની ઘટના

વરસાદને કારણે ચેમ્બુર વિસ્તારમાં એક ભયાનક ઘટના બની. 18 બાળકોને લઈ જતી સ્કૂલ બસ પર એક ઝાડ પડ્યું, જેના કારણે બસને ભારે નુકસાન થયું. આ દુ:ખદ અકસ્માતમાં 11 વર્ષના એક વિદ્યાર્થીનું મોત નીપજ્યું, જ્યારે ચાર અન્ય ઘાયલ થયા. ઘાયલ બાળકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

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