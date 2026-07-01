અમરેલીમાં મેઘતાંડવ, ધસમસતા પૂરમાં બાઈક ચાલક તણાયો

અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલી મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ હવે સામાન્ય જનજીવન માટે આપત્તિજનક સાબિત થઈ રહી છે. સાવરકુંડલા શહેરમાં ખાબકેલા ધોધમાર વરસાદને પગલે સર્જાયેલી જળબંબાકારની સ્થિતિ વચ્ચે એક હૃદયધ્રુજાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીંના સ્થાનિક કેવડાપરા વિસ્તારમાં એક મોટરસાયકલ ચાલક રસ્તા પર વહી રહેલા નદી જેવા ધસમસતા પાણીના પ્રવાહની લપેટમાં આવી ગયો હતો અને જોતજોતામાં મોટરસાયકલ સાથે તણાવા લાગ્યો હતો.
અમરેલીના સાવરકુંડલામાં ભારે વરસાદના કારણે કેવડાપરા વિસ્તારમાં એક બાઈક ચાલક રસ્તા પરના ધસમસતા પૂરના પાણીમાં તણાઈ ગયો હતો. આ ભયાનક દ્રશ્યો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. #AmreliRain #Savarkundla #FloodRescue #ViralVideo #GujaratMonsoon #HeavyRainfall #Humanity #MonsoonSafety pic.twitter.com/BO8AJMAbJJ
— joshi paras prem (news updated) (@joshiparasprem) July 1, 2026
ભારે વરસાદના કારણે રસ્તાઓ પર પાણીનું સ્તર અને તેનો વેગ એટલો પ્રચંડ હતો કે વાહનચાલક પોતાનું સંતુલન જાળવી શક્યો નહોતો. પાણીના રાક્ષસી મોજાં તેને ગળી જવાની તૈયારીમાં જ હતા અને તે જીવ બચાવવા માટે પાણીની વચ્ચે ભારે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાનો એક કંપારી છૂટી જાય તેવો લાઈવ વીડિયો કેમેરામાં કેદ થયો છે, જે હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં લોકોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે. આ દ્રશ્યો કુદરતી આફત વચ્ચે માનવીય બેદરકારીનું પણ મોટું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
જોકે, આ કપરા સમયે માનવતા મહેકી ઉઠી હતી. બાઈક ચાલકને તણાતો જોઈને આજુબાજુની સોસાયટીના રહીશો અને સ્થાનિક યુવાનો પોતાની જાનની પરવા કર્યા વગર તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોએ એકજૂથ થઈને ભારે જહેમત અને દિલધડક રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરીને તે યુવકને મોતના મુખમાંથી સહીસલામત બહાર ખેંચી લીધો હતો. સમયસર મળેલી આ અદ્ભુત મદદને કારણે જ એક મોટી જાનહાનિ ટળી ગઈ હતી, પરંતુ આ અકસ્માત બાદ સ્થાનીય વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોકોને કડક સૂચના આપવામાં આવી છે કે પાણી ભરાયેલા અજાણ્યા રસ્તાઓ કે પુલ પરથી પસાર થવાનું સાહસ બિલકુલ ન કરવું, કારણ કે ચોમાસાના આ તેજ પ્રવાહ સામે નાની સરખી ગફલત પણ જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.