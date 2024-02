કર્ણાટકની રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને ફટકો

કર્ણાટકની ચાર રાજ્યસભા બેઠકો માટે મતદાન ચાલુ છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી વચ્ચે ભાજપને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. બીજેપી ધારાસભ્ય એસટી સોમશેખરે રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં ક્રોસ વોટિંગ કર્યું છે. કર્ણાટક વિધાનસભામાં બીજેપીના ચીફ વ્હીપ ડોડનાગૌડા જી. પાટીલે કહ્યું કે એસટી સોમશેખરે કોંગ્રેસ પાર્ટીની તરફેણમાં મતદાન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટી આ મામલાની તપાસ કરશે અને ક્રોસ વોટિંગ માટે ધારાસભ્ય સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ભાજપના ચીફ વ્હીપ પાટીલે કહ્યું કે ST સોમશેખર દ્વારા ક્રોસ વોટિંગની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. તેમની સામે બીજું શું કરી શકાય તે અંગે અમે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ.

Cross-voting possible only in BJP, not in Congress: Karnataka CM Siddaramaiah on RS polls

