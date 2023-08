હિમાચલમાં વરસાદે તબાહી મચાવી, 24 કલાકમાં 41ના મોત

હિમાચલ પ્રદેશમાં આજે ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં ઓછામાં ઓછા 41 લોકોના મોત થયા હતા. શિમલાના સમર હિલ વિસ્તારમાં ભૂસ્ખલન બાદ એક મંદિર ધરાશાયી થતાં નવ લોકોના મોત થયા છે. સીએમ સુખવિન્દર સુખુએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે કાટમાળ હટાવવા માટે બચાવ કાર્ય ચાલુ છે. તે પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. આજે વહેલી સવારે હિમાચલ પ્રદેશના સોલન જિલ્લાના જડોન ગામમાં વાદળ ફાટવાથી સાત લોકોના મોત થયા હતા અને 20 લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

હિમાચલ પ્રદેશમાં 15 ઓગસ્ટે યલો એલર્ટ

હિમાચલ પ્રદેશ IMDના ડાયરેક્ટર બુઇ લાલે કહ્યું કે છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં ઘણી જગ્યાએ વરસાદ થયો છે. રાજ્યમાં 15 ઓગસ્ટ માટે યલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. જે સ્થળો માટે યલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે તેમાં ચંબા, કાંગડા, કુલ્લુ, મંડી, સોલન, શિમલા, સિરમૌર અને હમીરપુરનો સમાવેશ થાય છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં આપત્તિના કારણે રાજ્યમાં 752 રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. સોલન જિલ્લાના જડોન ગામમાં રવિવારે રાત્રે વાદળ ફાટવાના કારણે એક જ પરિવારના સાત સભ્યોના મોત થયા હતા. એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે જિલ્લામાં વાદળ ફાટ્યા બાદ બે મકાનો ધોવાઈ ગયા છે. અકસ્માતમાં છ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા જ્યારે અન્ય સાત લોકોના મોત થયા હતા. ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં સમસ્યા સર્જાઈ છે. ઋષિકેશમાં સુરંગમાં લગભગ 100 મજૂરો ફસાયા હોવાના સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે.

Overseeing rescue operations after the tragic landslide near Shiv Temple in Summerhill, Shimla. Utmost priority is being given to saving lives and the government is fully committed to ensuring the safety of those trapped. cont..1 pic.twitter.com/NPx2BlqxkO

— CMO HIMACHAL (@CMOFFICEHP) August 14, 2023