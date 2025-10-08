બિલાસપુર બસ અકસ્માતમાં 18 લોકોના મોત, અનેક લોકો દટાયા

હિમાચલ પ્રદેશના બિલાસપુર જિલ્લામાં મંગળવારે એક દુ:ખદ અકસ્માત થયો. બિલાસપુરના ઝંડુતા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં એક બસ પર પહાડી કાટમાળ પડ્યો. આ અકસ્માતમાં અઢાર લોકોના મોત થયા છે, અને ઘણા લોકો દટાયા હોવાની આશંકા છે.

ભલ્લુ પુલ પાસે આ અકસ્માત થયો. પહાડ પરથી કાટમાળ પડીને બસમાં ઘૂસી ગયો. અત્યાર સુધીમાં કુલ ૧૮ મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. બધા મૃતદેહોને બર્થી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. આયુષ નામની બસ ઝંડુતા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં બર્થી-ભલ્લુ રોડ પર દોડે છે.

રાષ્ટ્રપતિએ શોક વ્યક્ત કર્યો

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ બિલાસપુર બસ અકસ્માત પર શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે પોતાના પત્રમાં લખ્યું, “બસ અકસ્માતમાં મૃત્યુના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે. હું તેમના પ્રિયજનો ગુમાવનારા પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું અને ઘાયલોને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરું છું.”

પીએમ મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

પીએમ મોદીએ બિલાસપુર અકસ્માતમાં થયેલા જાનમાલના નુકસાન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. આ મુશ્કેલ સમયમાં તેમની સંવેદનાઓ અસરગ્રસ્ત લોકો અને તેમના પરિવારો સાથે છે. તેઓ ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરે છે. પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી દરેક મૃતકના પરિવારને ₹2 લાખની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને ₹50,000 મળશે.

મુખ્યમંત્રી સુખુએ સંવેદના વ્યક્ત કરી

મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ અકસ્માત પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે મૃતકો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને તેમના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી. તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર આ મુશ્કેલ સમયમાં અસરગ્રસ્ત પરિવારો સાથે મજબૂત રીતે ઉભી છે અને તેમને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડશે.

મુખ્યમંત્રી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને તેમને રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવા નિર્દેશ આપ્યો છે. તેમણે તેમને ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવે અને તેમની સારવાર માટે તમામ જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા પણ કહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી શિમલાથી પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR