વરસાદને કારણે હિમાચલ પ્રદેશ સરકારનો મોટો નિર્ણય

ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનને કારણે હિમાચલમાં થયેલા વિનાશને લઈને સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યની તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ 7 સપ્ટેમ્બર સુધી બંધ રાખવામાં આવી છે. આ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં તમામ સરકારી અને ખાનગી શાળાઓ, કોલેજો અને અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનો સમાવેશ થશે. રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગે વર્તમાન હવામાન પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે.
નોંધનીય છે કે ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આગામી સમયમાં મંડી, ઉના, બિલાસપુર, સિરમૌર અને સોલન જેવા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી પણ જારી કરી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, હિમાચલ સરકારે સાવચેતીના પગલાં લીધા છે અને 7 સપ્ટેમ્બર સુધી રજા જાહેર કરી છે.