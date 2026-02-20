અમિત શાહ કેસ મામલે રાહુલ ગાંધીનું કોર્ટમાં નિવેદન, આગામી સુનાવણી 9 માર્ચે

અમિત શાહ પરની ટિપ્પણીઓ સંબંધિત કેસમાં રાહુલ ગાંધી સુલતાનપુર કોર્ટમાં હાજર થવા પહોંચ્યા. તેમણે પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું અને કોર્ટ છોડી દીધી. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 9 માર્ચે થશે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વિરુદ્ધ વાંધાજનક ટિપ્પણીના સંદર્ભમાં કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારે સુલતાનપુરની સાંસદ-ધારાસભ્ય કોર્ટમાં પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું. તેમણે પોતાની સામેના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવીને પોતાને નિર્દોષ જાહેર કર્યા. કોર્ટે આ કેસમાં પુરાવા રજૂ કરવા માટે આગામી તારીખ 9 માર્ચ નક્કી કરી છે.
કોર્ટરૂમનો દરવાજો લગભગ અડધા કલાક સુધી બંધ રહ્યો હતો, અને માનહાનિ કેસમાં કલમ 313 હેઠળ નિવેદનો નોંધવાની પ્રક્રિયા ચાલુ રહી. આ સમય દરમિયાન કોર્ટરૂમમાં સમર્થકોની મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી. કોર્ટરૂમની અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. સુરક્ષા કર્મચારીઓએ ભીડને કાબૂમાં લેવા માટે સંઘર્ષ કર્યો. વ્યવસ્થા જાળવવા માટે વધારાની સાવચેતી રાખવામાં આવી હતી. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 9 માર્ચે થશે, જ્યારે બચાવ પક્ષ પોતાના બચાવ પુરાવા રજૂ કરશે.
રાહુલ ગાંધી એમપી-એમએલએ કોર્ટમાં હાજર થયા
આ પહેલાં તેઓ લખનૌ એરપોર્ટથી રોડ માર્ગે સુલતાનપુર પહોંચ્યા હતા. તેઓ ત્યાંની એમપી-એમએલએ કોર્ટમાં હાજર થયા હતા. કોર્ટે આજે તેમને તેમનું નિવેદન નોંધાવવા માટે અંતિમ તક આપી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન સિવિલ કોર્ટમાં સુરક્ષા કડક રહી હતી. ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા પરિસરની તપાસ કરવામાં આવી હતી. સુરક્ષામાં કોઈ ખામી ન રહે તે માટે એક એએસપી અને ચાર સીઓ સહિત ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સંપૂર્ણ વાર્તા છે
હકીકતમાં, રાહુલ ગાંધી પર કર્ણાટકમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવાનો આરોપ છે. જિલ્લા સહકારી બેંકના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન અને ભાજપ નેતા વિજય મિશ્રાએ સિવિલ કોર્ટમાં રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. સુનાવણી ચાલુ છે. રાહુલ ગાંધી 26 જુલાઈ, 2024 ના રોજ કેસમાં હાજર થયા હતા. ત્યારથી, તેઓ સુનાવણીની તારીખો પર ગેરહાજર રહ્યા છે. જ્યારે તેઓ 19 જાન્યુઆરીએ હાજર થવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, ત્યારે કોર્ટે તેમને 20 ફેબ્રુઆરીએ વ્યક્તિગત રીતે હાજર થવાનો આદેશ આપ્યો.