રાહુલ ગાંધીએ જર્મનીમાં મોદી સરકારની નીતિઓ પર ઉઠાવ્યા સવાલ

બર્લિનઃ  લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ વિદેશી ધરતી પરથી એક વખત ફરી ભાજપ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ભાજપ દેશની સંસ્થાગત વ્યવસ્થાઓ પર ‘કબજો’ કરી રહી છે, જેને તેમણે લોકશાહી પ્રણાલી પર સીધો ‘હુમલો’ ગણાવ્યો હતો.

કેન્દ્ર સરકાર પર રાહુલનો પ્રહારજર્મનીના બર્લિનમાં આવેલી હર્ટી સ્કૂલમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધતાં રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે તપાસ એજન્સીઓને ‘હથિયાર’ બનાવી દીધી છે. એ સાથે જ તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે દેશમાં એક પ્રકારનું ક્વિડ પ્રો ક્વો (Quid Pro Quo) ચાલી રહ્યું છે, જેમાં વેપારીઓને વિરોધ પક્ષો બદલે ભાજપને આર્થિક સહાય આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે ક્વિડ પ્રો ક્વોનો અર્થ થાય છે ‘કંઈકને બદલે કંઈક’.

રાહુલ ગાંધીએ શું કહ્યું?

કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું હતું કે અમારા સંસ્થાગત માળખા પર સંપૂર્ણ રીતે કબજો કરવામાં આવી રહ્યો છે. અમારી ગુપ્તચર એજન્સીઓ, ED અને CBIને હથિયાર બનાવવામાં આવી છે. ED અને CBI પાસે ભાજપ સામે એક પણ કેસ નથી, જ્યારે મોટા ભાગના રાજકીય કેસો તેઓ સામે છે, જે ભાજપનો વિરોધ કરે છે. જો તમે એક વેપારી છો અને કોંગ્રેસને સમર્થન આપવાનો પ્રયાસ કરો છો, તો તમને ધમકાવવામાં આવે છે. ભાજપ ભારતીય સંસ્થાગત માળખાનો ઉપયોગ રાજકીય શક્તિ ઊભી કરવા માટે એક સાધન તરીકે કરે છે. ભાજપ પાસે કેટલા પૈસા છે અને વિરોધ પક્ષો પાસે કેટલું છે, તે જોઈ લો.

કોંગ્રેસ સંસ્થાઓ પર થઈ રહેલા કબજાના વિરોધમાં ‘પ્રતિકારની એક વ્યવસ્થા’ તૈયાર કરશે. લોકશાહી વ્યવસ્થાઓ પર હુમલો થઈ રહ્યો છે. તેનો સામનો કરવા માટે આપણે રસ્તા શોધવા પડશે. અમે વિરોધ પક્ષોના પ્રતિકારની એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરીશું, જે સફળ થશે. અમે ભાજપ સામે નહીં, પરંતુ ભારતીય સંસ્થાઓ પર તેમના કબજાની સામે લડી રહ્યા છીએ, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

RSS પર પણ રાહુલનું નિશાન

ઇન્ડિયા બ્લોકની પાર્ટીઓ વચ્ચે રાજ્ય અને સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં પરસ્પર સ્પર્ધા અંગે પુછાયેલા પ્રશ્ન પર તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ની વિચારધારા સામે ગઠબંધન એકજૂટ છે, તેમણે ભાજપ પર બંધારણ અને સમાનતાની ધારણાને ખતમ કરવાનો પ્રસ્તાવ રાખવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો.

