રાહુલ ગાંધીએ અદાણી મુદ્દે મોદી સરકાર પર પ્રહારો કર્યા

અદાણી ગ્રુપ પર છેતરપિંડીના આરોપોને લઈને વિપક્ષ સતત સરકાર પર પ્રહારો કરી રહ્યું છે. આ મુદ્દે સોમવારે (6 ફેબ્રુઆરી)ના રોજ પણ સંસદના બંને ગૃહોમાં હંગામો થયો હતો, ત્યારબાદ કાર્યવાહી મંગળવાર સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ પણ આ મુદ્દે સરકાર પર પ્રહારો કર્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ સોમવારે કહ્યું હતું કે, “સરકાર પૂરી કોશિશ કરશે કે સંસદમાં અદાણી મુદ્દે કોઈ ચર્ચા ન થાય. સરકાર નથી ઈચ્છતી કે અદાણી મુદ્દા પર સંસદમાં ચર્ચા થાય, તે ડરી ગઈ છે. સરકારે ચર્ચા કરવી જોઈએ. સંસદમાં.” પરવાનગી આપવી જોઈએ. સંસદમાં આ અંગે ચર્ચા થવી જોઈએ, અદાણીજી પાછળ કોણ છે, દેશને ખબર હોવી જોઈએ.”

The govt will try its best that no discussion takes place on the Adani issue in Parliament. The govt should allow a discussion on this in the Parliament: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/lGxjD1Qb09

