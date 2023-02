તુર્કીમાં આવ્યો બીજો ભૂકંપ, અત્યાર સુધીમાં 1300થી વધુ લોકોના મોત

તુર્કીમાં ફરી એકવાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વિસ્તારમાં ફરી 7.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો છે. તુર્કીના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ યુનિટનું કહેવું છે કે ભૂકંપનું કેન્દ્ર કહરામાંશમાં હતું. તો બીજી તરફ મૃત્યુઆંકમાં વધારો થયો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અત્યાર સુધીમાં 1300થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. તમને જણાવી દઈએ કે સોમવારે વહેલી સવારે આવેલા ભૂકંપ બાદ તુર્કી અને સીરિયામાં તબાહીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તુર્કીમાં અત્યાર સુધીમાં 300 અને સીરિયામાં 320 લોકોના મોત તુર્કી-સીરિયાના ભૂકંપને કારણે થયા છે. મોટાપાયે બચાવ અને રાહત કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.

Another fresh earthquake of magnitude 7.6 struck Elbistan district in Kahramanmaraş Province in southern Turkey, reports Turkey's Anadolu news agency citing country's disaster agency pic.twitter.com/7deOAR14nr — ANI (@ANI) February 6, 2023

ભૂકંપની ભારે તબાહીનો સામનો કરી રહેલા તુર્કી-સીરિયાની મદદ માટે હવે ભારત આગળ આવ્યું છે. બચાવ અભિયાનમાં મદદ માટે ભારતથી ટીમો જશે. જણાવી દઈએ કે NDRFની બે ટીમ બચાવ અભિયાનમાં સામેલ થશે. ટીમમાં 100થી વધુ જવાન સામેલ થશે. સોમવારે વડાપ્રધાન કાર્યાલયની અધ્યક્ષતામાં મળેલી ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં તુર્કીને મદદ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

#TurkeyEarthquake | Death toll rises to 1300 in a powerful 7.8 magnitude earthquake that struck southeastern Turkey and northern Syria today. Hundreds still trapped, toll to rise, reports AP pic.twitter.com/AI3zB0LWS3 — ANI (@ANI) February 6, 2023

