ટપોરી જેવી વર્તણૂક કરે છે રાહુલ ગાંધીઃ  કંગના રણૌત

નવી દિલ્હીઃ ભાજપનાં સાંસદ કંગના રણૌતે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પર તીખો મૌખિક હુમલો કર્યો છે. કંગના રણૌતે દાવો કર્યો હતો કે રાહુલ ગાંધીનું વર્તન યોગ્ય નથી. તેઓ આવે ત્યારે મહિલા સાંસદો અસહજ અનુભવે છે. ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન તેઓ હુટિંગ કોલ્સ કરે છે અને કોઈની પણ સાથે પણ તું-તડાકથી વાત કરવા લાગે છે. એ સાથે જ કંગનાએ રાહુલ ગાંધીની બહેન પ્રિયંકા ગાંધીની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીએ તેમની પાસેથી શીખવું જોઈએ.
કંગનાએ રાહુલ ગાંધીને ‘ટપોરી’ કહ્યું
જ્યારે કંગના રણૌતને પૂછવામાં આવ્યું કે કેટલાક ભૂતપૂર્વ બ્યુરોક્રેટ્સે પત્ર લખીને કહ્યું છે કે સંસદમાં રાહુલ ગાંધીનું વર્તન અને વલણ યોગ્ય નથી, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે હા, બિલ્કુલ. અમે મહિલાઓ તેમને જોઈને ખૂબ અનકમ્ફર્ટેબલ અનુભવીએ છીએ, કારણ કે તેઓ એકદમ ટપોરી જેવી રીતે આવે છે અને કોઈની પણ સાથે પણ તું-તડાકથી વાત કરે છે. કોઈ ઈન્ટરવ્યુ આપી રહ્યું હોય ત્યારે પણ તેઓ હુટિંગ કોલ્સ કરે છે.
‘રાહુલે પ્રિયંકાથી શીખવું જોઈએ’ — કંગના
કંગના રણૌતે રાહુલ ગાંધીની બહેન પ્રિયંકા ગાંધીના વર્તનની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીએ તેમની પાસેથી શીખવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે પ્રિયંકા ગાંધીનું વર્તન ખૂબ સારું છે, જ્યારે રાહુલ ગાંધી શરમજનક પાત્ર છે.
ભારતમાં બધા લોકો સનાતની — કંગના
સનાતન અંગે પુછાયેલા સવાલના જવાબમાં કંગનાએ કહ્યું હતું કે અહીં રહેલા બધા લોકો સનાતની છે, કારણ કે ‘સનાતન’નો અર્થ છે જેનો ન તો આરંભ છે ન તો અંત. અન્ય ધર્મો હજારો કે 1500 વર્ષ જૂના છે, જ્યારે સનાતન જ સત્ય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે તેથી બધા જ સનાતની છે — સત્ય લખવામાં શું ડર? લખી દો.