ગુજરાત વિધાનસભામા બોમ્બની ધમકી

ગાંધીનગરમાં આવેલ Gujarat Legislative Assembly ખાતે આજે સવારે હડકંપ મચી ગયો હતો, જ્યારે વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા સુરક્ષા એજન્સીઓ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી ગઈ હતી. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર સંકુલને ખાલી કરાવવામાં આવ્યું અને ગૃહની કાર્યવાહી તાત્કાલિક અસરથી મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ સવારે સત્ર શરૂ થવાના પહેલા જ એક ઈમેલ દ્વારા બોમ્બ ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ મેસેજ મળતા જ પોલીસ અને સુરક્ષા તંત્ર સજાગ બની ગયું હતું. બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમોને સ્થળ પર બોલાવી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. વિધાનસભામાં હાજર તમામ ધારાસભ્યો અને સ્ટાફને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને સમગ્ર પરિસર સીલ કરવામાં આવ્યું હતું.
આજે વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર ચાલી રહ્યું હતું અને સત્રનો 20મો દિવસ હતો. સવારે 9 વાગ્યે ગૃહની કાર્યવાહી શરૂ થવાની હતી, પરંતુ ધમકીના કારણે બેઠક શરૂ થાય તે પહેલાં જ તેને સ્થગિત કરવાની ફરજ પડી હતી. તમામ ધારાસભ્યોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે સુરક્ષા ચકાસણી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
આ ઘટનાના પગલે સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ વધારાના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને દરેક ખૂણાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાજ્યમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને અન્ય સ્થળોને બોમ્બની ધમકીઓ મળવાના બનાવોમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે સુરક્ષા એજન્સીઓ વધુ સજાગ બની ગઈ છે.
આજે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી Bhupendra Patelની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ બેઠક પણ યોજાવાની હતી. આ બેઠકમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ વિધેયક, સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણી, ઉનાળામાં પાણી અને સિંચાઈની વ્યવસ્થા તેમજ ટેકાના ભાવે ખરીદી જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની હતી. આ કારણે આ દિવસ રાજ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો હતો.
આ અચાનક આવેલી ધમકીના કારણે સમગ્ર તંત્ર સતર્ક થઈ ગયું છે અને તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ આગળની કાર્યવાહી અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. હાલ સુરક્ષા દળો દ્વારા કોઈ પણ સંભવિત જોખમને ટાળવા માટે દરેક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.