હવે ગેસ બુક કરવા માટે લાઈનમાં રાહ જોવાની જરૂર નથી !

દેશના અનેક વિસ્તારોમાં LPG ગેસ સિલિન્ડરની અછત અને ડિલિવરીમાં થતા વિલંબ વચ્ચે ગ્રાહકો માટે મોટી રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવે ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવા માટે લાંબી લાઈન કે ફોન પર વારંવાર પ્રયાસ કરવાની જરૂર નથી. Bharatgas અને Indaneએ ગ્રાહકો માટે નવી અને સરળ સુવિધા શરૂ કરી છે, જેના દ્વારા માત્ર WhatsApp પર એક “Hi” મેસેજ મોકલીને જ સિલિન્ડર બુક કરી શકાય છે.
આ નવી ડિજિટલ સુવિધા ગ્રાહકોના સમય અને મહેનત બંને બચાવવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી ગેસ બુકિંગ માટે લોકોને કોલ સેન્ટર અથવા ગેસ એજન્સી પર આધાર રાખવો પડતો હતો, જેમાં ઘણીવાર વિલંબ અને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હતો. પરંતુ હવે WhatsApp દ્વારા આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ અને ઝડપી બની ગઈ છે.
Bharatgasના ગ્રાહકો માટે બુકિંગ પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ રાખવામાં આવી છે. ગ્રાહકોને તેમના મોબાઈલમાં WhatsApp ખોલીને નિર્ધારિત નંબર સેવ કરવો પડે છે અને ત્યારબાદ “Hi” મેસેજ મોકલવો પડે છે. મેસેજ મોકલતા જ ઓટોમેટિક મેનૂ ખુલશે, જેમાં LPG બુકિંગનો વિકલ્પ પસંદ કરીને માત્ર કેટલીક વિગતો કન્ફર્મ કરવાથી સેકન્ડોમાં બુકિંગ પૂર્ણ થઈ જાય છે.
તે જ રીતે Indaneએ પણ પોતાના ગ્રાહકો માટે WhatsApp આધારિત બુકિંગ સિસ્ટમ શરૂ કરી છે. અહીં પણ “Hi” મેસેજ મોકલતા જ ઓટોમેટિક ઓપ્શન મળે છે અને ગ્રાહકો સરળ રીતે “Book Cylinder” પસંદ કરીને બુકિંગ કરી શકે છે. આ પ્રક્રિયામાં ગ્રાહકોને તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર અથવા કન્ઝ્યુમર નંબરની પુષ્ટિ કરવાની જરૂર પડી શકે છે, જે પછી તરત જ બુકિંગ કન્ફર્મ થઈ જાય છે.
આ ઉપરાંત, જેમના પાસે ઇન્ટરનેટ અથવા સ્માર્ટફોન ઉપલબ્ધ નથી, તેમના માટે પણ સરળ વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે. ગ્રાહકો હવે માત્ર એક મિસ્ડ કોલ આપીને પણ ગેસ સિલિન્ડર બુક કરી શકે છે. આ સુવિધા ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ઉપયોગી છે, જેઓ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરતા નથી.
મિસ્ડ કોલ આપતાં જ સિસ્ટમ આપોઆપ ગ્રાહકના નંબરને ઓળખી લે છે અને બુકિંગ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દે છે. આ પ્રક્રિયામાં કોઈ વધારાની માહિતી આપવાની જરૂર પડતી નથી, જેના કારણે સમય બચી જાય છે અને મુશ્કેલી પણ ઓછી થાય છે. આથી ગ્રાહકોને ગેસ એજન્સી પર જવાની જરૂર પણ રહેતી નથી.
આ નવી સુવિધાના કારણે ગેસ બુકિંગ હવે માત્ર એક-બે મિનિટમાં પૂર્ણ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધો, વ્યસ્ત લોકો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોના લોકો માટે આ સેવા ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. હવે લોકો ઘરે બેઠા, ઓફિસમાં કે મુસાફરી દરમિયાન પણ સરળતાથી ગેસ સિલિન્ડર બુક કરી શકે છે.
આ રીતે, Bharatgas અને Indane દ્વારા શરૂ કરાયેલ આ નવી પહેલ ડિજિટલ ઈન્ડિયાના દિશામાં એક મોટું પગલું માનવામાં આવી રહી છે, જે ગ્રાહકોને વધુ સુવિધા અને ઝડપી સેવા પૂરી પાડશે.