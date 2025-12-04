દિલ્હીમાં પુતિનનું ભવ્ય સ્વાગત, PM મોદીએ ગળે લગાવીને કર્યું Welcome

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારત પહોંચ્યા છે. તેમનું વિમાન પાલમ એરપોર્ટ પર ઉતર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તેમનું સ્વાગત કરવા માટે એરપોર્ટ પર હાજર હતા અને પુતિનને ગળે લગાવીને ઉષ્માફર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. પુતિન સાથે એક ખાસ પ્રતિનિધિમંડળ પણ ભારત આવી રહ્યું છે. આ વ્યાપારી પ્રતિનિધિમંડળમાં રાજેશ શર્માનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ રશિયામાં એક મોટી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીના માલિક છે અને 34 વર્ષથી રશિયામાં રહે છે. રશિયન ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ ભારત સાથે મોટા કરારો કરે તેવી અપેક્ષા છે. પુતિનના આગમન પહેલા ઘણા રશિયન મંત્રીઓ દિલ્હી પહોંચી ચૂક્યા છે.
welcome to our beloved friend Putin#PutinInIndia pic.twitter.com/X7OsryWRbv
— Vikas Bhasin (@VikasSarcar) December 4, 2025
Delhi: PM Narendra Modi welcomes Russian President Vladimir Putin on arrival at Palam Airport pic.twitter.com/cnwrsB2byo
— IANS (@ians_india) December 4, 2025