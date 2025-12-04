પુતિનને આવકારવા માટે PM મોદી એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારત આવી રહ્યા છે. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ શરૂ થયા પછી આ તેમની ભારતની પહેલી મુલાકાત છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે સાંજે તેમના સન્માનમાં ખાનગી રાત્રિભોજનનું પણ આયોજન કરશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ મુલાકાત દરમિયાન ભારત અને રશિયા વચ્ચે ઘણા મહત્વપૂર્ણ કરારો પર હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે, જેમાં S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમની ખરીદીનો પણ સમાવેશ થાય છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારતની છેલ્લી મુલાકાત 6 ડિસેમ્બર, 2021 ના રોજ હતી, એટલે કે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પછી પુતિનની આ પહેલી ભારત મુલાકાત છે.
Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at Palam Airport to receive Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/bc7xK5GJPs
— IANS (@ians_india) December 4, 2025
રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની આ મુલાકાત ભારત-રશિયા વ્યૂહાત્મક સંબંધોની 25મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે છે. આ શરૂઆત 2000 માં રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને તત્કાલીન ભારતીય વડા પ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી દ્વારા બંને દેશો વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પર હસ્તાક્ષર કરીને કરવામાં આવી હતી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દિલ્હીના પાલમ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા છે. તેઓ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું સ્વાગત કરશે. પુતિનનું વિમાન ગમે ત્યારે ઉતરાણ કરે તેવી શક્યતા છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનનું વિમાન ભારતીય હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યું છે. તેઓ ટૂંક સમયમાં પાલમ એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કરશે.
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ટૂંક સમયમાં ભારત આવી રહ્યા છે. તેમની મુલાકાત આર્થિક સહયોગને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે. રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે મોટી સંખ્યામાં વ્યાપારી પ્રતિનિધિમંડળો પણ છે. ભારત ભારત અને રશિયા વચ્ચે વેપાર ખાધ ઘટાડવાની આશા રાખે છે. ભારતીય નિકાસ વધારવા માટે ઘણા રસ્તાઓ શોધવામાં આવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઓટોમોબાઇલ્સ અને કૃષિ ઉત્પાદનો (સીફૂડ સહિત) ના ક્ષેત્રોમાં. ભારતીય વ્યવસાયો અને ઉત્પાદનો રશિયામાં એક મોટું બજાર મેળવશે, રોજગાર સર્જનને વેગ આપશે અને આપણા ખેડૂતોની સમૃદ્ધિમાં વધારો કરશે. શિપિંગ, આરોગ્યસંભાળ, ખાતરો અને કનેક્ટિવિટીના ક્ષેત્રોમાં અનેક કરારો અને એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા છે. લોકો-થી-લોકોના સંબંધો, ગતિશીલતા ભાગીદારી, સંસ્કૃતિ અને વૈજ્ઞાનિક સહયોગના ક્ષેત્રોમાં પણ વધુ સહયોગ જોવા મળશે.