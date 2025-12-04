PM મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને ભેટમાં આપી ગીતા

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના પ્રિય મિત્ર અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને ભેટ તરીકે રશિયન ભાષામાં લખાયેલ ગીતા ભેટમાં આપી, જેઓ બે દિવસની ભારત મુલાકાતે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ગીતાના ઉપદેશો વિશ્વને પ્રેરણા આપે છે. પીએમ મોદીએ ભારતની મુલાકાતે આવેલા રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. પ્રોટોકોલ તોડીને, તેઓ વ્યક્તિગત રીતે તેમનું સ્વાગત કરવા પાલમ એરપોર્ટ ગયા. ત્યાંથી, બંને નેતાઓ એક જ કારમાં સાથે મુસાફરી કરી. પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન, 7, લોક કલ્યાણ માર્ગ ખાતે સ્વાગત કર્યું, જ્યાં બંને નેતાઓ વચ્ચે અનૌપચારિક રાત્રિભોજન યોજાયું હતું.

આ સમય દરમિયાન, પીએમ મોદીએ પુતિનને રશિયન ભાષામાં છપાયેલી ભગવદ્ ગીતાની એક નકલ ભેટમાં આપી. આ પછી, પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કર્યું, “રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને રશિયન ભાષામાં છપાયેલી ભગવદ્ ગીતાની એક નકલ ભેટમાં આપી. ગીતાના ઉપદેશો વિશ્વભરના લાખો લોકોને પ્રેરણા આપે છે.

મિત્રતા સમયની કસોટી પર ખરી ઉતરી છે – પીએમ મોદી

દિલ્હીના પાલમ એરપોર્ટ પર રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું સ્વાગત કર્યા પછી, પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કર્યું, “મને મારા મિત્ર, રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું ભારતમાં સ્વાગત કરતા આનંદ થાય છે. હું આજે સાંજે અને આવતીકાલે આપણી વાતચીતની રાહ જોઉં છું. ભારત-રશિયા મિત્રતા સમયની કસોટી પર ખરી ઉતરી છે, જેનાથી આપણા લોકોને અપાર લાભ થયો છે.”

પુતિન 2 દિવસની ભારત મુલાકાતે

રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ભારતની બે દિવસની સત્તાવાર મુલાકાતે છે. તેઓ 5 ડિસેમ્બરે દિલ્હીમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે 23મા ભારત-રશિયા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેશે. રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી પુતિનની આ ભારતની પ્રથમ મુલાકાત છે.

