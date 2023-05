પુતિને વિજય દિવસ પર કહ્યું – યુદ્ધના પરિણામ રશિયાનું ભાવિ નક્કી કરશે

રશિયાની રાજધાની મોસ્કોમાં આજે વિજય દિવસ પરેડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રપતિ પુતિને દેશવાસીઓને સંબોધિત કર્યા હતા. આ દરમિયાન પુતિને કહ્યું કે સભ્યતા પરિવર્તનની આરે છે. રશિયા સામે યુદ્ધ છેડવામાં આવ્યું છે અને અમે અમારી સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરીશું. પુતિને કહ્યું કે અમારા માટે દેશથી વધુ મહત્વનું કંઈ નથી.

⭐️ #VictoryDay has started its solemn procession across our vast nation!

🥁 Parades marking the 78th Anniversary of the Great Victory over Nazism have already been held in #Yakutsk, #YuzhnoSakhalinsk, #Novosibirsk, #Ekaterinburg & many other cities.#Moscow is next! Stay tuned pic.twitter.com/Fsh9Z5Fxhn

— Russia 🇷🇺 (@Russia) May 9, 2023