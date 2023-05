ફિલ્મ ‘ધ કેરળ સ્ટોરી’ને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ હવે સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વારે પહોંચ્યો

સુદીપ્તો સેન દ્વારા નિર્દેશિત અને અદા શર્મા અભિનીત ફિલ્મ ‘ધ કેરાલા સ્ટોરી’ હાલમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન છે. ફિલ્મને કારણે દેશ ફરી એકવાર બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયો છે. કેટલાક લોકો તેનું સમર્થન કરી રહ્યા છે તો કેટલાક તેનો સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, ફિલ્મ ‘ધ કેરળ સ્ટોરી’ને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ હવે સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વારે પહોંચી ગયો છે. વાસ્તવમાં, કેરળ હાઈકોર્ટે ફિલ્મની રિલીઝને રોકવા માટે વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો હતો, જેની સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલાની સુનાવણી 15મી મેના રોજ કરવાની છે.

Supreme Court agrees to list on May 15 an appeal against the interim order of the Kerala High Court refusing to stay the release of the film ‘The Kerala Story’. pic.twitter.com/StUYIdlvPn

— ANI (@ANI) May 9, 2023