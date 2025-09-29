દિકરી માલતી સાથે ન્યૂયોર્કની શેરીઓમાં ફરતી જોવા મળી પ્રિયંકા ચોપરા

પ્રિયંકા ચોપરાએ આજે તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર ન્યૂયોર્કના કેટલાક અદ્ભુત ફોટા શેર કર્યા છે. આ ફોટામાં પ્રિયંકા પતિ નિક જોનાસ, પુત્રી માલતી મેરી ચોપરા જોનાસ, તેમજ દિયા મિર્ઝા અને ઇશાન ખટ્ટર સાથે જોવા મળે છે.
બોલીવુડ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરા હાલમાં દિગ્દર્શક એસએસ રાજામૌલીની ફિલ્મ “SSMB 29” માટે સમાચારમાં છે. આ દરમિયાન પ્રિયંકાએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર ન્યૂ યોર્કના ઘણા અદભુત ફોટા શેર કરીને તેના ચાહકોને ખુશ કર્યા.
પ્રિયંકાની પોસ્ટ
પ્રિયંકાએ આજે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ન્યૂ યોર્કમાં વિતાવેલા ખાસ ક્ષણોના ફોટા શેર કર્યા. આમાં તેના પતિ નિક જોનાસ, પુત્રી માલતી મેરી અને મિત્રો સાથેના ખુશ ક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે. એક ફોટામાં પ્રિયંકા નિક સાથે હસતી જોવા મળે છે. અન્ય ફોટામાં માલતી તેની ઢીંગલીઓ સાથે રમતી અને સ્વિમિંગ કરતી જોવા મળે છે. પ્રિયંકા માલતીને ન્યૂ યોર્કની શેરીઓમાં ફરવા લઈ ગઈ તેની સાથે અભિનેતા ઇશાન ખટ્ટર અને અભિનેત્રી દિયા મિર્ઝા પણ હતા. પ્રિયંકાએ પોસ્ટને કેપ્શન આપ્યું, “મારા પ્રિયજનો સાથે ન્યૂ યોર્કમાં એક જાદુઈ સપ્ટેમ્બર હતો.”
સેલિબ્રિટીઝ અને ચાહકો તરફથી ટિપ્પણીઓ
ઘણા સેલિબ્રિટીઝે પ્રિયંકાની પોસ્ટ પર પોતાનો પ્રેમ વરસાવ્યો. નતાશા પૂનાવાલા અને મૃણાલ ઠાકુરે પ્રિયંકાની આ સુંદર પોસ્ટ પર રેડ હાર્ટ ઇમોજી સાથે ટિપ્પણી કરી. દિયા મિર્ઝાએ લખ્યું, “હું તને પ્રેમ કરું છું.” અભિનેતા દર્શન કુમારે પણ રેડ હાર્ટ ઇમોજી સાથે ટિપ્પણી કરી. પ્રિયંકાના ઘણા ચાહકોએ પણ ફાયર અને રેડ હાર્ટ ઈમોજી સાથે ટિપ્પણી કરી.
પ્રિયંકા ચોપરાના કાર્યક્ષેત્ર
પ્રિયંકા છેલ્લે હોલીવુડ ફિલ્મ “હેડ્સ ઓફ સ્ટેટ” માં જોવા મળી હતી, જે 2 જુલાઈના રોજ એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર રિલીઝ થઈ હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તે હવે એસએસ રાજામૌલીની ફિલ્મ “SSMB 29” સાથે ભારતીય સિનેમામાં પરત ફરશે. આ ફિલ્મમાં પ્રિયંકા દક્ષિણ ભારતીય કલાકારો મહેશ બાબુ અને પૃથ્વીરાજ સુકુમારન સાથે જોવા મળશે. ફિલ્મની સત્તાવાર જાહેરાત બાકી છે.