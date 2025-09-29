વર્લ્ડ હાર્ટ ડે: મોબાઇલ, લેપટોપ વાપરવાથી બની શકો છો હૃદયરોગના દર્દી

નવી દિલ્હીઃ આજની લાઇફસ્ટાઇલમાં મોબાઇલ અને લેપટોપ આપણા સૌથી મોટા સાથી બની ગયા છે. આ ગેજેટ્સનો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ દિલની તંદુરસ્તી માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે? હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ્સનું માનવું છે કે વધુ સ્ક્રીન ટાઇમથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન પ્રભાવિત થાય છે અને હૃદયરોગ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. સતત બેસી રહેવાને કારણે શરીરમાં બ્લડ ફ્લો યોગ્ય રીતે નથી થઈ શકતો અને તેને કારણે ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ જેવી ગંભીર બીમારી થઈ શકે છે. એટલે વધુ સમય સુધી મોબાઇલ-લેપટોપ પર ચોંટેલા રહેવું તમારી હેલ્થ માટે ધીમે ધીમે ઝેર જેવું છે.

સ્ક્રીન ટાઇમ અને બ્લડ સર્ક્યુલેશનનો કનેક્શન

કલાકો સુધી મોબાઇલ કે લેપટોપ વાપરવાથી લોહીનું યોગ્ય રીતે સંચાર થતું નથી. ખરાબ બ્લડ સર્ક્યુલેશનને કારણે પગમાં સૂજન, દુખાવો અને બ્લડ ક્લોટ બનવાનું જોખમ વધી જાય છે.

 ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસનું વધતું જોખમ

કાર્ડિયોલોજિસ્ટ્સ મુજબ વધુ સ્ક્રીન ટાઇમની સીધો અસર ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ (DVT) પર પડે છે. આ એવી સ્થિતિ છે, જેમાં પગની અંદરની નસોમાં બ્લડ ક્લોટ બની જાય છે. જો આ ક્લોટ ફેફસાં સુધી પહોંચી જાય તો જીવલેણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.

હૃદયરોગ તરફ વધતા પગલાં

લાંબા સમય સુધી બેસી રહેવું અને મોબાઇલ-લૅપટોપ વાપરવાથી શરીર મોટાપો, હાઇ બ્લડ પ્રેશર અને હાઇ કોલેસ્ટ્રોલનો ભોગ બને છે. આ બધા ફેક્ટર્સ હૃદયરોગ જેમ કે હાર્ટ એટેક અને કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ડિસીઝ તરફ દોરી જાય છે.

