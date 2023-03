કર્ણાટકમાં PM મોદીની સુરક્ષામાં ફરી ચૂક

ફરી એકવાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સુરક્ષામાં ખામી હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. પીએમ મોદીની કર્ણાટક મુલાકાત દરમિયાન શનિવારેના રોજ આ ભૂલ થઈ હતી. જ્યારે પીએમ મોદીની કાર દાવણગેરેથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે એક યુવક તેમની કાર પાસે પહોંચ્યો હતો. પીએમના રોડ શો દરમિયાન યુવક કાફલામાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. સુરક્ષામાં તૈનાત પોલીસકર્મીઓએ તરત જ યુવકને પકડી લીધો હતો. યુવકની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. જણાવી દઈએ કે ત્રણ મહિનામાં બીજી વખત પીએમ મોદીની સુરક્ષામાં ક્ષતિ જોવા મળી છે. જાન્યુઆરીમાં કર્ણાટકના હુબલીમાં એક યુવક રેલી દરમિયાન પીએમ મોદીની નજીક ગયો હતો.

#WATCH | Karnataka: Security breach during PM Modi’s roadshow in Davanagere, earlier today, when a man tried to run towards his convoy. He was later detained by police.

(Visuals confirmed by police) pic.twitter.com/nibVxzgekz

