વર્લ્ડ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતની દિકરીએ કમાલ કરી, નીતુ ઘંઘાસ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની, ગોલ્ડ જીત્યો

ભારતની નીતુ ઘંઘાસે અજાયબી કરી બતાવી છે. તે 48 કિગ્રા વજન વર્ગમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની છે. તેણે મંગોલિયાના બોક્સરને એકતરફી મેચમાં 5-0થી હરાવી હતી. આ સાથે તે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનનાર છઠ્ઠી ભારતીય બોક્સર બની ગઈ છે. અગાઉ એમસી મેરી કોમ, સરિતા દેવી, જેની, લેખા કેસી, નિખત ઝરીન અજાયબી કરી ચૂકી છે. ભારતીય બોક્સરે સેમિફાઇનલ મેચમાં કઝાકિસ્તાનની અલુઆ બાલ્કિબેકોવાને 5-2થી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

Nitu Ghanghas wins Gold Medal in finals of 48 Kg, beats Mangolian boxer Lutsaikhan by 5-0 at Women Boxing Championship. pic.twitter.com/w0hc4vuDBD

કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ મહિલા વર્લ્ડ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં નીતુ ઘંઘાસના ગોલ્ડ મેડલ પર ટ્વીટ કર્યું. કેન્દ્રીય મંત્રીએ ટ્વીટ કરીને નીતુ ઘાંઘાસને ગોલ્ડ મેડલ જીતવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે. તેણે પોતાના ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે ભારતની નીતુ ઘંઘાસે મહિલા વર્લ્ડ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં તેના પંચ વડે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. આ ચેમ્પિયનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન… જોકે, કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીનું ટ્વીટ ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યું છે. ભારતીય બોક્સર નીતુ ઘંઘાસે વિમેન્સ વર્લ્ડ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. નીતુ ઘંઘાસે 48 કિગ્રા વજન વર્ગમાં મંગોલિયાના લુત્સેખાન અલ્ટેંગસેંગને હરાવ્યો હતો. ભારતીય બોક્સરે આ મેચ 5-0થી જીતી લીધી હતી. આ પહેલા શનિવારે નીતુ ઘંઘાસે સેમિફાઇનલ મેચમાં કઝાકિસ્તાનની બોક્સરને હરાવી હતી. તે જ સમયે, આ દિવસે ભારતના ખાતામાં વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ આવી શકે છે.

India’s Nitu Ghanghas punches her way to a glorious Gold at Women’s World Boxing Championship 2023.

Kudos to the champion!@LovlinaBorgohai @nikhat_zareen @Media_SAI @anjubobbygeorg1 @pspbmedia @ImManjuRani pic.twitter.com/LCr8GAWwkB

