PM MODI Birthday : સલમાન ખાનથી લઈને કંગના રનૌત સુધી બધાએ શુભેચ્છા પાઠવી

દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતાનો 73મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. દેશને નવી ઉંચાઈઓ પર લઈ જનાર મોદીજીને આ ખાસ અવસર પર ચારે બાજુથી અભિનંદન મળી રહ્યા છે. મોદી દરેકના પ્રિય છે અને બોલિવૂડ સ્ટાર્સ પણ તેમને પ્રેમ કરે છે. PMના જન્મદિવસ પર સલમાન ખાન સહિત ઘણા સ્ટાર્સે તેમને શુભેચ્છા પાઠવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 73 વર્ષના થઈ ગયા છે અને આ ખાસ અવસર પર તેમને ચારે બાજુથી અભિનંદન મળી રહ્યા છે. બોલિવૂડ સ્ટાર્સને મોદીજી સાથે ખાસ લગાવ છે અને દરેક જણ તેમનું સન્માન કરે છે. તેના જન્મદિવસ પર પણ તેને બોલિવૂડ સેલેબ્સ તરફથી શુભેચ્છાઓ મળી રહી છે. આ ખાસ અવસર પર સલમાન ખાનથી લઈને કંગના રનૌતે મોદીજીને શુભેચ્છા પાઠવી છે અને તેમના લાંબા આયુષ્યની કામના કરી છે.

સલમાન ખાન અને કંગના રનૌતે પાઠવી શુભેચ્છા

મોદીને શુભેચ્છા પાઠવતા બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને કહ્યું- માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના જન્મદિવસ પર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ સિવાય કંગના રનૌતે ઈન્સ્ટા સ્ટોરી પર નરેન્દ્ર મોદીનો ફોટો શેર કરતા લખ્યું – દુનિયાના સૌથી વધુ પસંદ કરાયેલ વ્યક્તિને જન્મદિવસની શુભેચ્છા. એક સામાન્ય માણસ જે પોતાની મહેનતથી નવા ભારતના શિલ્પકાર બન્યા. તમે માત્ર દેશના વડાપ્રધાન જ નથી પરંતુ ભગવાન રામની જેમ તમારું નામ આ દેશ સાથે કાયમ જોડાયેલું છે.હું તમને સ્વસ્થ અને દીર્ઘાયુની કામના કરું છું.



અનુપમ ખેરે પાઠવી શુભેચ્છા

આ સિવાય અનુપમ ખેરે પીએમ મોદીને તેમના જન્મદિવસ પર શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને તેમની સાથેના ઘણા ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા હતા. ફોટો શેર કરતા તેણે લખ્યું- આદરણીય વડાપ્રધાન @narendramodi જી! જન્મ દિન મુબારખ! ભગવાન તમને લાંબુ અને સ્વસ્થ જીવન આપે! તમે આવનારા ઘણા વર્ષો સુધી એ જ સમર્પણ અને સખત મહેનત સાથે આપણા ભારતનું નેતૃત્વ કરતા રહો. છેલ્લા 9 વર્ષમાં તમે દેશને જે સ્થાન પર પહોંચાડ્યું છે તેના પર વિશ્વના દરેક ખૂણે રહેતા તમામ ભારતીયો ગર્વ અનુભવે છે. તમારી જીવનશૈલી ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી છે. મારી માતા, જે તમને સાધુજી કહે છે, તે પણ તમને તેમના પ્રેમાળ આશીર્વાદ મોકલી રહી છે. વિજયી બનો! 🙏🕉️🙏 #HappyBirthdayModiJi

