PM Modi 75th Birthday: PM મોદીનો માસિક પગાર કેટલો છે?

આજે પીએમ મોદીનો જન્મદિવસ છે. પીએમનો જન્મદિવસ કોઈ વ્યક્તિગત પ્રસંગ નથી; આ એવો દિવસ છે જ્યારે આખો દેશ તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી કરે છે. આ વખતે, તેઓ અનેક પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કરવા માટે મધ્યપ્રદેશના ધાર જઈ રહ્યા છે. તેમની સિદ્ધિઓ વિશે બધા જાણે છે, પરંતુ શું તમે તેમનો પગાર જાણો છો? ચાલો જાણીએ.

પીએમ મોદી કેટલી કમાણી કરે છે?

ઘણા લોકો માને છે કે પીએમનો પગાર ખૂબ ઊંચો છે, પરંતુ એવું નથી. દરેક પદનો એક નિશ્ચિત પગાર હોય છે, જે તે પદ પર રહેલા વ્યક્તિને ચૂકવવામાં આવે છે. પીએમ મોદીનો માસિક પગાર ₹166,000.00 છે. સરકારી રેકોર્ડ મુજબ, તેમનો પગાર માળખું નીચે મુજબ છે:

મૂળભૂત પગાર – ₹50,000
આબકારી ભથ્થું – ₹3,000
દૈનિક ભથ્થું – ₹62,000 અને મતવિસ્તાર ભથ્થું – ₹45,000 પ્રતિ માસ.

વધુમાં, તેમને માસિક ₹166,000 પગાર મળે છે. આનાથી તેમની વાર્ષિક આવક ₹19,92,000 થાય છે.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the gathering during the NDA Parliamentary Party meeting in New Delhi on Tuesday, August 19, 2025. (Photo: IANS/PMO)

PM મોદીનો દૈનિક પગાર – ₹5,533.33
PM મોદીનો સાપ્તાહિક પગાર – ₹38,733.33
PM મોદીનો માસિક પગાર – ₹166,000.00
PM મોદીનો વાર્ષિક પગાર – ₹19,92,000.00.

PM મોદી માટે અન્ય લાભો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના પગાર ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી અનેક લાભો મળે છે. જો કે, આ ફક્ત તેમના માટે જ નથી; કોઈપણ વડા પ્રધાનને મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા લાભો પણ આપવામાં આવે છે.

સત્તાવાર નિવાસસ્થાન – પીએમ મોદીનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન 7, લોક કલ્યાણ માર્ગ, નવી દિલ્હી છે.

SPG સુરક્ષા – સ્પેશિયલ પ્રોટેક્શન ગ્રુપના કર્મચારીઓ તેમની સુરક્ષા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે, જે તેમની સાથે 24 કલાક હાજર રહે છે.

મુસાફરી લાભો – તેમના કાર્ય સંબંધિત તમામ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરી માટે એર ઇન્ડિયા વન પર મફત મુસાફરી પૂરી પાડવામાં આવે છે.

પેન્શન – નિવૃત્તિ પછી મફત તબીબી સંભાળ અને આજીવન પેન્શન આપવામાં આવે છે.

પીએમ મોદીની કુલ સંપત્તિ કેટલી છે?

2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા દાખલ કરાયેલા સોગંદનામા મુજબ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કુલ સંપત્તિ ₹3.02 કરોડ છે. તે સોગંદનામા મુજબ, તે સમયે પીએમ મોદી પાસે ફક્ત ₹52,920 રોકડ હતી.

 

