પુતિનની ધમકી: યુરોપ યુદ્ધ ઈચ્છે છે તો રશિયા તૈયાર, શાંતિ માટે કોઈ નહીં બચે!

મોસ્કો: રાષ્ટ્રપતિ પુતિન 4 ડિસેમ્બરે ભારતની મુલાકાતે આવવાના છે. તેના બરાબર પહેલા, યુક્રેન સંઘર્ષ પર ચર્ચા કરવા માટે મોસ્કોમાં રાજદ્વારી પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. પુતિને આ નિવેદન ત્યારે આપ્યું જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને ટ્રમ્પના જમાઈ, જેરેડ કોરી કુશનર, સંઘર્ષ પર ચર્ચા કરવા માટે મોસ્કોમાં હતા.વિટકોફ અને કુશનર સાથે મુલાકાત
પુતિને મોસ્કો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોરમમાં આ ટિપ્પણી કરી, ત્યારે વિટકોફ અને કુશનર રશિયા-યુક્રેન શાંતિ યોજનાની વિગતો પર ચર્ચા કરવા માટે મોસ્કોના બીજા ભાગમાં તેમની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોરમને સંબોધિત કર્યા પછી, પુતિન અમેરિકી પ્રતિનિધિમંડળને મળ્યા હતા. આ બેઠક લગભગ 5 કલાક સુધી બંધ બારણે ચાલી હતી.
પુતિને ચેતવણી આપી કે, “જો યુરોપ અચાનક અમારી સાથે યુદ્ધ કરવા માંગે અને શરૂ કરે, તો અમે તરત જ તૈયાર છીએ.” તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે યુરોપ શાંતિ પ્રસ્તાવોમાં એવા ફેરફાર કરી રહ્યું છે જે રશિયાને મંજૂર નથી અને પછી શાંતિ પ્રક્રિયા રોકવા માટે રશિયાને દોષી ઠેરવી રહ્યું છે.
બેઠકમાં શું થયું?
બેઠક બાદ, રશિયન અધિકારીઓએ વાતચીતને ‘ઉપયોગી’, ‘રચનાત્મક’ અને ‘ખૂબ જ નક્કર’ ગણાવી હતી. જોકે, ક્રેમલિનના સહાયક યુરી ઉષાકોવે સ્પષ્ટ કર્યું કે હજુ સુધી કોઈ સમજૂતી થઈ નથી અને બંને પક્ષોએ હજુ ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે. તેમણે કહ્યું કે વાતચીત આગળ પણ ચાલુ રહેશે.
રશિયન રાષ્ટ્રપતિના રાજદૂત કિરીલ દિમિત્રીવે X પરની એક પોસ્ટમાં વાટાઘાટોને “ઉત્પાદક” ગણાવી, અને ક્રેમલિનના સહાયક યુરી ઉષાકોવે પત્રકારોને જણાવ્યું કે “ચર્ચા ખૂબ જ ઉપયોગી, રચનાત્મક અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતી.” પરંતુ ઉષાકોવે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વોશિંગ્ટન અને મોસ્કો બંને પાસે હજુ ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે અને હજુ સુધી કોઈ કરાર થયો નથી. તેમણે કહ્યું કે વાટાઘાટો ચાલુ રહેશે.