75માં પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિ મુર્મૂનું રાષ્ટ્રને સંબોધન

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ગુરુવારે 75માં પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરતા કહ્યું, હું દેશને શુભેચ્છા પાઠવું છું. આવતીકાલે આપણે બંધારણના પ્રારંભની ઉજવણી કરીશું. બંધારણની પ્રસ્તાવના વી ધ પીપલથી શરૂ થાય છે. આ શબ્દો આપણા બંધારણના મૂળ વિચારને રેખાંકિત કરે છે. લોકશાહી પ્રણાલી પશ્ચિમી લોકશાહીની કલ્પના કરતાં ઘણી જૂની છે, તેથી જ ભારતને ‘લોકશાહીની માતા’ કહેવામાં આવે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આપણો દેશ આઝાદીની સદી તરફ આગળ વધી રહ્યો છે અને અમૃતકાલના પ્રારંભિક તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. આપણા પ્રજાસત્તાકનું 75મું વર્ષ ઘણી રીતે દેશની યાત્રામાં એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ છે.

VIDEO | “My dear countrymen, Republic Day is an important occasion to remember our fundamental values ​​and principles. When we think about one of our values, then naturally all the other values also come to our attention,” says President Droupadi Murmu in her address to the… pic.twitter.com/UOgHMpM4to

