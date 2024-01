PM મોદીએ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિને ભેટમાં આપ્યું રામ મંદિરનું મોડલ

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન 75માં ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપવા માટે ગુરુવારે ભારત પહોંચ્યા હતા. પૂર્વ નિર્ધારિત કાર્યક્રમોને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓ જયપુર પહોંચ્યા, જ્યાં રાજસ્થાનના સીએમ ભજનલાલ શર્માએ મેક્રોનનું સ્વાગત કર્યું. આ પછી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોંએ જયપુરમાં ભવ્ય રોડ શો યોજ્યો હતો.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાંસના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોંએ ગુરુવારે જયપુરમાં ભવ્ય રોડ શો યોજ્યો હતો. આ રોડ શો જંતર-મંતરથી શરૂ થઈને સાંગાનેરી ગેટ સુધી ચાલુ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન રોડ શો જોવા માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. લોકોએ પીએમ મોદી અને મેક્રોન પર ફૂલ પણ વરસાવ્યા હતા. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગણતંત્ર દિવસના મુખ્ય અતિથિ મેક્રોનને રામ મંદિરનું એક મોડેલ ભેટમાં આપ્યું હતું અને તેમને એક દુકાનમાં મસાલા ચા પણ પીરસી હતી.

VIDEO | PM Modi and French President Emmanuel Macron interacted over a cup of tea as they visited a tea stall in Jaipur earlier today. PM Modi also used UPI to make a payment at the tea stall. pic.twitter.com/dzRjFTIPHR

