રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ વિદ્યાર્થીઓને આપી સલાહ

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ મંગળવારે બાળકોને સારા નાગરિક બનાવવા માટે તેમને મૂલ્ય શિક્ષણ આપવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. સ્વ-વિકાસ માટે વાંચનના મહત્વ પર ભાર મૂકતા, પ્રમુખ દ્રૌપદી મુર્મુએ વિદ્યાર્થીઓને તેમની સમજ સુધારવા અને તેમના દૃષ્ટિકોણને વિસ્તૃત કરવા માટે વધુ પુસ્તકો વાંચવા વિનંતી કરી. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે પુસ્તકો વાંચવું એ એક શિસ્ત છે, તે તમારા વિચાર અને સમજને વિસ્તૃત કરશે. પ્રમુખ દ્રૌપદી મુર્મુએ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના ભાગ રૂપે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કેશવ મેમોરિયલ એજ્યુકેશનલ સોસાયટીના વિદ્યાર્થીઓ અને ફેકલ્ટી સભ્યોને સંબોધિત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે આજકાલ વાલીઓ પણ સ્પર્ધાને ધ્યાનમાં રાખીને બાળકોને તેમના પુસ્તકોમાં ભણાવેલા અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ કરવા પર વધુ ધ્યાન આપે છે, તેઓ નૈતિક શિક્ષણ અને સારા પુસ્તકો વાંચવા માટે પ્રેરિત થતા નથી.

#WATCH | Emphasising the importance of reading for self-development, President Droupadi Murmu urges the students to read more in order to improve their understanding and widen their perspective. pic.twitter.com/S745v9Yu38

